Naike Rivelli racconta il suo matrimonio felice con Roberto Marzano a Verissimo. Un traguardo che non è altro che un nuovo punto di partenza per la showgirl, dal punto di vista sentimentale. “Con il mio ex compagno sono stata sposata otto mesi e non mi ricordo quasi niente”, racconta Naike Rivelli nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. “Questa volta ho deciso molto più consapevolmente. Prima di conoscerlo ero molto chiusa, poi ho capito che la speranza è ultima a morire”, spiega la showgirl. Per Naike, i fatti contano già di qualsiasi cosa e a quanto pare Roberto è uno che bada molto al soldo in amore.

“Mi ha conquistata coi fatti, da otto anni, mi dà dimostrazioni. Ho scoperto che l’amore significa avere fiducia nell’altro, rispettarsi, conoscersi…”, sottolinea con una grande serenità Naike Rivelli. La figlia di Ornella Muti non credeva più nell’amore, ma quando meno se lo aspettava è arrivato.

Naike Rivelli e il secondo matrimonio con Roberto Marzano: “Nessuno di noi voleva impegnarsi ma poi…”

“Io e mio marito ci siamo incontrati con figli grandi, con la stessa età, con due ex alle spalle, entrambi non volevamo fidanzarci né sposarci mai più eppure siamo qui”, dice sorridente Naike Rivelli. Il matrimonio è stata una grande festa, ma riservata solo alle amicizie più strette.

“Abbiamo fatto una selezione terrificante per il matrimonio, sono riuscita a parlare con tutte, incluse le migliori amiche della scuola”, rivela soddisfatta la figlia di Ornella Muti. E a proposito della madre e delle nozze con Roberto, Naike Rivelli spiega di averla vista molto commossa ed emozionata. “Mamma ha iniziato a piangere per il mio matrimonio…”, ha raccontato la Rivelli, condividendo le sue emozioni con tutti il pubblico dI Verissimo.

