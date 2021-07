Nainggolan al Cagliari?/ Calciomercato news, intesa lontana tra l’Inter e il belga

CALCIOMERCATO NEWS, PROBLEMA BUONUSCITA

Al fine di completare l’organico di mister Inzaghi in questa finestra di calciomercato estivo l’Inter punta a cedere qualche elemento che non rientra più nei piani della società o che comunque ha espresso la volontà di lasciare il club. In questo elenco figura pure il nome di Radja Nainggolan, il cui contratto con i nerazzurri scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima stagione. Il centrocampista belga è rientrato dal prestito al Cagliari dove non ha nascosto la volontà di tornare così da chiudere la sua carriera nella squadra che ama di più. Tuttavia, Nainggolan vorrebbe che l’Inter gli riconoscesse una buonuscita in occasione della risoluzione del contratto visto l’anno rimasto e lo stipendio da 4 milioni di euro percepiti in Lombardia. I dirigenti nerazzurri storcono il naso davanti a questa richiesta e se le parti non troveranno un’intesa nel prossimo futuro, Nainggolan rischia di vivere una stagione da separato in casa.

CALCIOMERCATO NEWS, IL CAGLIARI ASPETTA

Il calciomercato è cominciato ufficialmente da soltanto una decina di giorni e l’Inter ha ancora molto tempo per sistemare la situazione riguardante l’addio di Radja Nainggolan. Intervistato in esclusiva dalla redazione di FCInterNews.it, anche il direttore sportivo del Cagliari Stefano Capozzucca ha confermato lo stallo nella trattativa spiegando: “Il discorso di Nainggolan si vede che non si sviluppa e quindi pure qui c’è poco da dire. Esatto, non lo prenderemo se il giocatore non riceverà una buonuscita dall’Inter. Altri giovani? Adesso è inutile parlarne. Il problema è vedere se si sblocca la situazione Nainggolan. Qualora non fosse così, sono sicuro che Radja, che è un giocatore davvero importante, non avrà problemi a trovare altre soluzioni.”

