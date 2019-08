Nainggolan al Cagliari/ Il ritorno del Ninja, la cifre: “la cosa più bella del mondo”

Con le stesse cifre poteva andare alla Fiorentina o comunque potevano esserci altre opzioni più “di classifica” (Milan ricerca un centrocampista con quelle caratteristiche, ad esempio) ma alla fine Radja Nainggolan ha scelto di andare al Cagliari accettando l’offerta dal club che l’ha cresciuto e lanciato nel grande calcio europeo ben 9 anni fa. 4 stagioni al centro del progetto sardo lo avevano poi portato alla Roma prima e all’Inter lo scorso anno, ma probabilmente la Sardegna era e sarà ancora il suo destino, la sua stella polare. Complice un luogo meraviglioso dove poter vivere assieme alla famiglia (mentre la moglie continua a combattere con un piccolo tumore, ndr), il Ninja sembra ormai aver accettato l’intera posta in palio e dopo la “cacciata” dell’Inter di Conte che lo ha considerato fin da subito fuori dal progetto, ora il rilancio è atteso in un Cagliari che con Nandez e Rog ha a disposizione potenzialmente un centrocampo da Europa League. «Tornare a Cagliari sarebbe la cosa più bella del mondo per Nainggolan», ha detto ieri il Presidente Giulini dopo l’incontro con i dirigenti neroazzurri a Milano, facendo intendere che l’accordo è molto vicino dall’essere trovato.

NAINGGOLAN AL CAGLIARI, UNA SCELTA DI CUORE

Le cifre che porterebbero Nainggolan a sbarcare in Sardegna dopo 4 anni in maglia Cagliari tra il 2010 e il 2014 sono ormai limate: l’ingaggio alto da 4,5mln all’Inter verrà tagliato con Marotta che si accollerà parte dell’onere e lo stesso Nainggolan che dovrebbe tagliarsi lo stipendio per poter consentire al Cagliari un esborso “contenuto” a fronte del grande acquisto sicuramente “fuori quota” per una società dalla classifica del Cagliari. Ma la cessione di Barella (tra l’altro proprio all’Inter, non tanto un caso) ha aperto a prospettive future interessanti: i sardi hanno già fatto capire che con questa società gli investimenti e i progetti sono sempre assai appetibili anche per giocatori dal passato recente glorioso (vedi Srna, ma anche Borriello nelle scorse stagioni), il tutto con i conti sempre rigorosamente in ordine. Mentre la scelta di cuore sembra aver prevalso – la Fiorentina di Commisso proponeva le stesse cifre con ingaggio leggermente più alto (e minori costi per l’Inter) ma la scelta del Ninja a quel punto vedeva solo Sardegna e così dovrebbe profilarsi la trattativa da chiudere forse già oggi. Secondo quanto raccontato dall’ex Inter e Cagliari Angelo Domenghini – raggiunto da TuttoMercatoWeb – «E’ la scelta del cuore, Nainggolan al Cagliari è già stato e si è trovato benissimo. Quando i giocatori vanno via dalla Sardegna vogliono poi tornarci. Cagliari è una città stupenda con un pubblico eccezionale. E il calcio viene vissuto in modo meno esasperato rispetto ad altre parti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA