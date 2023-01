Nainggolan alla SPAL/ Calciomercato news, ufficiale: il belga giocherà per De Rossi

Calciomercato news, annuncio ufficiale per Radja Nainggolan alla SPAL

Il calciomercato può regalare sempre qualche sorpresa ed alla fine si è realmente concretizzato l’arrivo di Radja Nainggolan alla SPAL. Il centrocampista belga era stato licenziato dall’Anversa in patria per motivi disciplinari alla fine del 2022, rimanendo quindi svincolato. Per il trentaquattrenne si era inizialmente ipotizzato l’ennesimo ritorno al suo tanto amato Cagliari ma il giocatore ha invece scelto di accasarsi allo Stadio Paolo Mazza ritrovando come allenatore il grande amico Daniele De Rossi, con cui ha giocato nella Roma tra il 2014 ed il 2018.

L’annuncio ufficiale riguardante il tesseramento del belga è arrivato tramite il sito ufficiale degli estensi dove si può leggere: “S.P.A.L. comunica di aver tesserato il centrocampista Radja Nainggolan con un contratto fino al 30 giugno 2023 con rinnovo automatico per la stagione sportiva 2023/2024 all’avverarsi di determinate condizioni. … In biancazzurro indosserà la maglia numero 44. Benvenuto a Ferrara Radja!” Attraverso i propri account sui social network, gli emiliani hanno inoltre pubblicato un video di presentazione giocando con il soprannome di Nainggolan ed il famoso videogioco per dispositivi mobili Fruit Ninja.

Calciomercato news, Nainggolan alla SPAL potrebbe chiudere la carriera

Il ritorno in Italia di Radja Nainggolan alla SPAL segna dunque un colpo di calciomercato importante per la Serie B. L’ex Roma ed Inter sembrava destinato a chiudere la sua carriera con l’Anversa ma le cose non sono andate come le varie parti si aspettavano ed ora, a trentaquattro anni, il belga potrebbe aver firmato l’ultimo contratto della sua avventura da calciatore. Il centrocampista si è legato alla SPAL fino al 30 giugno 2023, ovvero al termine della stagione attualmente in corso con opzione per un altro anno in caso di promozione in Serie A.

