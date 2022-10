Nainggolan arrestato in Belgio/ Guida senza patente: gli è stata ritirata un anno fa

Radja Nainggolan ancora nei guai: è stato arrestato in Belgio

Ancora guai per Radja Nainggolan. Il calciatore belga è stato fermato e arrestato dalla polizia proprio ad Anversa, dove si è trasferito lo scorso anno. L’ex Roma, Cagliari e Inter è stato fermato da una pattuglia della polizia alla guida di una Mercedes di sua proprietà. Come rivelato dal sito Nieuwsblad, il centrocampista non era in possesso di una patente di guida valida. Infatti, nell’agosto 2021 al giocatore belga è stata ritirata la patente per guida in stato d’ebbrezza e alta velocità. Nainggolan non ha sostenuto l’esame per riottenerla ma ha continuato a guidare, come dimostra il posto di blocco che l’ha beccato nuovamente.

Wouter Bruyns, portavoce della polizia di Anversa, ha spiegato che Nainggolan era già nel mirino delle forze dell’ordine. L’inquirente ha proseguito dicendo che il giocatore “Non ha sostenuto quell’esame, è stato arrestato e condotto in caserma per l’interrogatorio. La sua auto è stata sequestrata”. Il centrocampista è stato rilasciato subito dopo l’interrogatorio ma adesso dovrà rispondere di questo reato.

Radja Nainggolan in Belgio dopo 16 anni in Italia

L’Anversa, club nel quale Nainggolan si è trasferito lo scorso anno, ha preferito non commentare la faccenda e rimandare eventuali provvedimenti disciplinari nei suoi confronti. Il portavoce del club, Erwin Van den Sande, ha solamente affermato: “Ne parleremo prima con Radja”. Il centrocampista è tornato in Belgio, dove è nato e cresciuto, dopo 16 anni passati in Italia. Arrivato infatti nel 2005, ha giocato fino al 2010 con il Piacenza, inizialmente nelle giovanili e poi in prima squadra. Acquistato dal Cagliari proprio nel 2010, qui ha vissuto 4 anni particolarmente importanti dal punto di vista calcistico e non.

Passato alla Roma nel 2014, è diventato ben presto un idolo per la tifoseria giallorossa. Nella Capitale, Radja è rimasto fino al 2018, quando nell’ambito di un’operazione con Santon e Zaniolo è stato venduto all’Inter. Dopo un anno in nerazzurro è tornato al Cagliari in prestito, per fare lo stesso percorso un anno dopo, a gennaio. Ad agosto 2021, dopo 16 anni passati in Italia, è arrivata la firma con l’Anversa.











