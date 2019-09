Nainggolan, infortunio muscolare/ Ninja salta Parma-Cagliari: le alternative di Maran

Radja Nainggolan potrebbe saltare la sfida Parma-Cagliari in programma domenica prossima alla ripresa della Serie A dopo la pausa per le Nazionali: le ultime notizie che arrivano dalla Sardegna non sono purtroppo buone per l’ex Roma e Inter che potrebbe dover essere costretto a dare forfait per un fastidioso infortunio muscolare al polpaccio, non certo il primo di una lunga carriera spesso funestata da guai muscolari e fisici. Il centrocampista belga si è fermato questa mattina durante l’allenamento, il penultimo prima della partenza per la trasferta di Parma e al 90% salterà la sfida del Tardini. Il problema però non è riferito solo alla prossima partita dove il Cagliari tra l’altro è chiamato alla riscossa dopo gli 0 punti nelle prime due giornate: Nainggolan se dovesse riportare una vera e propria lesione negli esami cui sarà sottoposto nelle prossime ore, rischia seriamente di poter mancare per un periodo molto più lungo la sua presenza nel fulcro del centrocampo sardo.

INFORTUNIO NAINGGOLAN: LE ALTERNATIVE DI MARAN

I canonici tempi di recupero verranno stabiliti dopo gli accertamenti medici che il Cagliari ha già preordinato all’ex giallorosso arrivato quest’estate in Sardegna in pompa magna per la stagione del riscatto dopo il pessimo anno con Spalletti all’Inter. Era partito subito bene Nainggolan nelle prime due sfide anche se purtroppo la squadra non ha risentito particolarmente ed è naufragata prima contro il Brescia e poi contro la corazzata di Conte, non certo per colpa del Ninja. Le possibili alternative di Maran per la sfida contro il Parma vedono Cigarini in cabina di regia con a fianco l’ex Napoli Rog e il giovane Nandez, ex Boca Juniors: scalpitano per un ruolo al posto di Nainggolan sia Castro che Birsa, con il secondo che sembra leggermente avvantaggiato per dare sostegno alla coppia Joao Pedro-Cholito Simeone. Di certo non fortunati i sardi in questo inizio stagione dopo le pesantissime defezioni a lungo termine di Cragno e soprattutto Pavoletti, non ci vorrebbe anche il lungo stop del Ninja. Nel frattempo, in famiglia Nainggolan da giorni non si parla solo di calcio ma anche della lunga malattia che ha colpito la moglie Claudia Lai: proprio ieri con un commovente post su Instagram la signora Nainggolan ha voluto raccontare l’esperienza della chemioterapia e il suo “periodo più buio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA