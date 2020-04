Nainggolan torna all’Inter?/ Calciomercato, Giulini: “Trattativa complicata”

Quale sarà il futuro di Radja Nainggolan? Questa domanda di calciomercato è sicuramente interessante e ha cercato di dare una risposta Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, che ieri è intervenuto a “Monitor”, trasmissione della storica emittente televisiva sarda Videolina, parlando appunto anche di calciomercato e del futuro del centrocampista belga, che è in prestito dall’Inter per la stagione in corso: “Nainggolan? Se ci saranno le condizioni ci proveremo, la trattativa è complicata – ha spiegato Giulini -. Se ci saranno margini e la volontà di Radja proveremo a imbastirla, ad oggi con la situazione che viviamo è difficile anche fare previsioni. Radja ha dimostrato in stagione cosa può fare qua”.

NAINGGOLAN TORNA ALL’INTER? PARLA GIULINI

Nainggolan dunque potrebbe tornare all’Inter, anche se verosimilmente solo di passaggio. Difficile credere che per lui ci sia posto nel progetto di Antonio Conte, l’Inter però potrebbe riprenderlo per poi cederlo a società che avessero la possibilità di spendere più soldi rispetto al Cagliari. A tal proposito, ricordiamo anche le parole di Giulini su quello che sarà il calciomercato con il Coronavirus: “Stiamo facendo delle valutazioni, l’analisi porta a capire che sarà un mercato di scambi e un po’ più povero. Per i club come il nostro sarà un mercato complicato, le valutazioni diminuiranno. Per fortuna abbiamo giocatori in prestito che stanno facendo bene che possono rientrare. Faremo un mercato per fare una bella figura, poi se completeremo queste 13 partite faremo altre valutazioni”.



