NAIP, INEDITO ATTENTI AL LOOP, OVER/ Il “genio” che ha sconvolto Mika (X Factor 2020)

Si chiama Michelangelo Mercuri, ma con il suo nome d’arte N.A.I.P. o NAIP è stato in grado fin da subito di attirare l’attenzione dei giudici di X Factor 2020. L’acronimo, infatti, come ha svelato lo stesso interprete, sta ad indicare due possibili alternative: la prima è “Napoli, Ancona, Imola, Palermo”. L’altra è se possibile ancora più geniale: “Nessun Artista In Particolare”. Non vi sorprenda però la disinvoltura con cui Michelangelo ha deciso di far passare la sua presentazione: dietro c’è un ragazzo nato a Lamezia Terme e residente a Bologna che ormai da anni insegue il suo sogno di cantautore. Il suo metodo è ricercato, impegnativo, analitico, meticoloso: tutte caratteristiche che gli faranno particolarmente comodo in una cornice come quella di X Factor nella quale nulla può essere lasciata al caso. L’avventura ai live di Naip inizierà, così, in quinta. Il cantautore, infatti, si presenterà sul palco con l’inedito “Attenti al loop” che ha fatto impazzire tutti sin dal primo ascolto.

NAIP, IL SUO GENIO VIENE A GALLA CON “ATTENTI AL LOOP”

Non c’è la sensazione di sbilanciarsi troppo nel dire che da NAIP è lecito attendersi la più alta dose di genialità di questa nuova edizione di X Factor. Mika, che avrà l’onore e l’onere di guidarlo nella squadra Over, è apparso fin da subito estasiato quando Michelangelo gli si è presentato con “Attenti al loop”, brano che con quello di Lucio Dalla ha in comune soltanto un’assonanza nel titolo. Uno stile veramente unico quello di NAIP, che ha lasciato a bocca aperta tutti i giudici dal talent di Sky, a partire da Emma, che non ha potuto fare a meno di osservare: “Hai le palle!“, sottolineando come non sia da tutti portare in scena davanti a milioni di telespettatori, nell’occasione probabilmente più importante della sua vita, un brano di questo genere. Eppure NAIP non è solo quello di “Attenti al loop”, ma anche quello di “Un rapporto senza alcun senso”, canzone che è comunque impossibile definire “normale”. Ascoltate, e guardate, voi stessi!





