Naked News, cosa è?/ Giornaliste nude leggono le notizie al telegiornale in Canada

Naked News è un programma in onda in Canada di notizie e intrattenimento di proprietà di Naked Broadcasting Network. Presenta donne nude che leggono i bollettini delle notizie, facendo concentrare il telespettatore sicuramente su altro. Lo studio di produzione dello spettacolo si trova a Toronto e Barbara d’Urso stasera, si collegherà con una di loro per saperne di più. Ci sono 6 nuovi programmi giornalieri a settimana, che durano circa 22 minuti. I membri del cast femminile leggono la notizia completamente nude o spogliata mentre presentano vari segmenti d’intrattenimento, sport, film, cibo, sesso e relazioni. Naked News TV! è un derivato del programma web ed è trasmesso su pay TV in vari paesi del mondo.

Naked News, che cosa è?

Lo spettacolo spesso recluta donne da tutto il mondo, per apparire totalmente nude nella lettura di notizie dell’ultima ora. La loro funzione genera il maggior feedback da parte dei telespettatori, attentissimi all’informazione. Un altro segmento che genera particolare interesse è chiamato Naked In The Streets. Qui una giornalista va in giro in topless per strada e parla al pubblico su vari argomenti. Naked News è stato ideato da Fernando Pereira e Kirby Stasyna e ha debuttato nel dicembre 1999 come un servizio di notizie basato sul web con un cast tutto al femminile. Inizialmente c’era una sola protagonista: Victoria Sinclair, che ha lavorato con loro fino al 2015. Man mano che lo spettacolo cresceva, il numero di donne è aumentato.

Sito web e lancio TV online

Il sito web riceve oltre sei milioni di visitatori unici al mese. All’inizio il telegiornale poteva essere visualizzato gratuitamente online. Il portale inizialmente supportato dalla pubblicità, è cambiato con il passare del tempo. Nel 2002 solo un segmento di notizie poteva essere visualizzato liberamente, e entro il 2004, nessun contenuto gratuito era rimasto sul sito web. A partire dal 2005, una versione priva di nudità è stata resa disponibile per i non abbonati. A partire da giugno 2008, due segmenti di notizie potevano essere visualizzati liberamente. Tuttavia, questo è terminato nel dicembre 2009. Naked News ha lanciato anche Naked News TV!, il primo programma di notizie su Internet. Una versione maschile dello spettacolo è andata in onda dal 2001 al 2007. Sebbene originariamente fosse indirizzato alle donne spettatrici (ad un certo punto si dice che fosse il 30% del pubblico del sito Web), lo spettacolo maschile in seguito si è promosso come notizie anche per gli uomini.



