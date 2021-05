Name That Tune Indovina La Canzone, finale/ Ospiti: Paola Barale, Cristina D’Avena, Enrica Guidi, Morgan e..

Name That Tune – Indovina La Canzone: anticipazioni finale 12 maggio

Mercoledì 12 maggio, alle ore 21.30, in prima tv assoluta, su Tv8, Enrico Papi conduce l’ultima puntata della gara musicale tra i vip che appassiona non solo i concorrenti, ma anche il pubblico a casa. Name That Tune – Indovina La Canzone, puntata dopo puntata, è diventato ormai un successo e, questa sera, Enrico Papi condurrà l’atto finale di un game show che unisce la musica al divertimento dando vita ad un format assolutamente spensierato, leggero e che piace a grandi e piccoli. Anche l’ultima puntata vedrà due squadre sfidarsi sulle note delle canzoni più famose sia del panorama italianao che internazionale. Chi giocherà, dunque, questa sera? La squadra delle donne sarà composta da Cristina D’Avena, Donatella Rettore, Enrica Guidi e Paola Barale mentre il team degli uomini sarà formato da Gué Pequeno, Gaudiano, Morgan e Guido Meda.

I giochi della finale di Name That Tune – Indovina La Canzone

La finale di Name That Tune – Indovina La Canzone si aprirà, come sempre, con la Playlist in cui i concorrenti devono indovinare il titolo dei brani. La serata, poi, continuerà con il secondo gioco Cuffie che avrà come protagonisti Gaudiano, Paola Barale e Donatella Rettore. Si passerà, poi, al gioco dei Cantanti misteriosi per poi arrivare al momento più esilarante della serata ovvero il Lip Sync Duel. Il team femminile si esibirà sulle note di “Wannabe” delle Spice Girls, mentre Morgan interpreta “Splendido Splendente”. anche in finale non mancherà il momento di Enrico Papi che si calerà prima nei panni di Orietta Berti per intonare “Finché la Barca Va”, poi in quelli di Gianna Nannini per cantare “Bello e Impossibile”, e infine si calerà nei panni diJ-Ax per cantare “Ostia Lido”. Cristina D’Avena e Morgan, infine, saranno i protagonisti del gioco finale.

