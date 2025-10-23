Namite Selvaggi, chi è la cantante che lo scorso anno ha trionfato a Io Canto Generation: la musica e non solo, la sua vita e le sue principali passioni

Chi è Namite Selvaggi: la sua vita e la passione per la musica

Vi ricordate di Namite Selvaggi, vincitrice di Io Canto Generation nell’edizione andata in onda lo scorso anno, nel 2024? La giovane cantante, che impressionò tutti per il suo talento nel programma condotto da Gerry Scotti, tornerà sulla scena televisiva questa sera; assieme ad altre due ex vincitrici dello show, ovvero Benedetta Caretta e Marta Viola, sarà infatti ospite speciale della finalissima di Io Canto Family 2025 in prima serata su Canale 5.

Un gradito ritorno su quel palcoscenico televisivo che tanti sorrisi e soddisfazioni le ha regalato lo scorso anno, grazie al suo innato talento e alla sua sconfinata passione per la musica. Ma che cosa sappiamo della vita e carriera di questa giovane cantante?

Le sue origini affondano nella Tanzania, più precisamente a Dar es Salaam, nell’Africa Orientale, dove è nata dall’unione tra suo padre, italiano, e sua madre, africana. Ora, invece, vive assieme alla famiglia a Terracina, in provincia di Latina, dove studia e nel mentre coltiva le sue passioni.

Namite Selvaggi, la carriera nella musica sino a Io Canto Generation 2024

Non solo canto nella vita di Namite Selvaggi: oltre alla musica, la sua principale passione, e alle lezioni di canto che regolarmente frequenta, la giovane artista si è anche avvicinata al mondo della recitazione e ha anche iniziato a suonare la batteria.

La grande occasione per mettere in mostra il suo talento è arrivata lo scorso anno, quando ha partecipato su Canale 5 a Io Canto Generation 2024. La cantante ha impressionato tutti con la sua voce sino a conquistare un posto per la finalissima, durante la quale ha interpretato brani molto complicati come Greatest love of all di Whitney Houston e Halo di Beyoncé.

Sino alla vittoria finale, arrivata al termine di un grande percorso e che le ha permesso di aggiudicarsi un percorso formativo alla New York Film Academy e un viaggio a New York per visitare Broadway. Per lei è stato fondamentale il supporto della famiglia, a cominciare dai genitori, che non hanno mai fatto mancare il loro prezioso sostegno.