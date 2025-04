È stato appena pubblicato, per il momento in portoghese, “Fotobiografia Naná – Do Recife para o Mundo”” di Augusto Lin Soares (Cepe Editora) che rende omaggio al grande musicista e percussionista brasiliano. Il lavoro è stato realizzato con la supervisione di Patricia Vasconcelos moglie e agente del musicista.

MUMFORD & SONS/ “Rushmere”, il gran ritorno al folk “battesimale”

Ho pensato che l’idea fosse fantastica perché serviva come strumento di ricerca intorno al percorso artistico di Naná, fondamentale per rendere la sua storia accessibile al pubblico. Un viaggio musicale, il suo, dove l’amore per la musica ha trovato espressione in tanta genialità. Il risultato di questo lavoro fornirà la base per altre iniziative, volte a mantenere viva la memoria e l’eredità di Naná …Naná era l’amore della mia vita e uno dei più grandi artisti del mondo. Quindi il mio impegno è garantire che la sua arte rimanga eterna e fonte di ispirazione. (Patricia Vasconcelos)

“LA BALLATA DI CHIEFFO”/ Una biografia nella storia di tutti

Il libro, composto da 240 pagine, mostra Juvenal de Holanda Vasconcelos, conosciuto come Naná Vasconcelos; 200 foto di una cinquantina di fotografi, in una linea temporale che va da Naná bambino all’artista consacrato, vincitore del premio Grammy ed eletto il miglior percussionista al mondo dalla rivista jazz americana Downbeat per nove volte consecutive, dal 1983 al 1991.

La musica più difficile è il silenzio, perché è uno stato spirituale; suono di più quando non suono…le persone suonano di più quando non necessita e fanno confusione, il primo strumento è la voce, il migliore è il corpo, il resto è conseguenza di esso. Quando apprendi la teoria musicale dai libri, hai sempre bisogno di consultarli, quando apprendi con il corpo è come andare in bicicletta, il tuo corpo si ricorda, puoi non usarla per tanti ann,i ma poi quando ci siedi sopra il corpo si ricorda, riprende l’equilibrio e parti…io sono un Brasile che il Brasile non conosce. (Naná Vasconcelos)

ENRICO RUGGERI/ Istruzioni per uscire dalla “Caverna di Platone”

Sono passati nove anni da quando Naná Vasconcelos ci ha lasciati (Recife, 2 agosto 1944 – Recife, 9 marzo 2016). Ogni volta che lo pensiamo, avvertiamo la stessa emozione, la stessa gioia di quando negli anni ci è capitato di incontrarlo o per un’intervista o per passare una giornata insieme. Naná era uno straordinario essere umano, generoso, di grande affettuosità. Questa sua dote si è riversata nelle sue avventure musicali diventando uno dei più influenti musicisti nella scena musicale internazionale degli ultimi sessanta anni.

Molti si chiederanno come un percussionista possa essere così determinante in un progetto musicale. Lui lo è stato. Basti pensare quanto importante, fondamentale diremmo, sia stato nella storia del Pat Metheny Group. Naná ha condotto per mano Pat Metheny e Lyle Mays nello straordinario mondo musicale di Milton Nascimento. Una commistione rivelatasi poi vincente con i due album di maggior successo del PMG ovvero, Still Life (Talking) e Letter From Home.

Nel corso della sua carriera è vissuto a lungo a Rio De Janeiro, in Italia, per poi far base a New York nel periodo di maggior attività. Straordinario creatore di colori e di suoni, utilizzava in modo molto originale la sua voce, risultando determinante ogni qual volta veniva coinvolto in progetti musicali sofisticati o sperimentali.

Ancora oggi lo ricordiamo per la lunga e per certi versi incredibile carriera che, oltre ad una interessante produzione da solista, lo ha visto collaborare con tanti grandi.

Come non ricordare quelle con Miles Davis con cui suonò in tre concerti per poi declinare l’invito a registrare per il disco “Tutu”, B.B.King, Oliver Nelson, Art Blakey, Gato Barbieri, Talking Heads, Paul Simon, Ryuichi Sakamoto, Sergio Mendes, Arto Lindsay, Herb Alpert, Jan Garbarek, John Hassel, Brian Eno, Paul Motian, Jack DeJohnette, Jean Luc Ponty, Pierre Fevre, Ralf Towner. Ed ancora il periodo elettronico con Cyro Baptista, senza dimenticare le collaborazioni con i cantanti brasiliani fra tutti Caetano Veloso, Marisa Monte, Joyce, Chico Cesar e tanti altri, oltre ai lavori per musica da film come “Desperately Seeking Susan”, “Down By Law”, “Amazon”.

Naná era diventato il “re” del carnevale e del maracatu (genere di musiche e danze nate dagli schiavi nel periodo coloniale dello stato di Pernambuco) e per quindici anni consecutivi ha aperto il tradizionale carnevale di Recife conducendo un corteo di più di cinquecento “batuquieros” delle “nações” di maracatu di “baque virado”. Ne era felice: “Essere celebrato da vivo è già una vittoria, ma essere celebrato nel tuo paese è una vittoria doppia”. Riuscì col suo lavoro a spezzare anche barriere sociali: oggi le donne suonano il maracatu, un genere oramai apprezzato in ogni parte del mondo.

Molti dei musicisti brasiliani che andarono negli Stati Uniti, in qualche modo, persero la loro identità, Naná invece, ebbe l’intuizione di non dover assomigliare a nessuno e ci riuscì suonando i suoi strumenti a percussione (unendoli con suoni onomatopeici), che lasciavano curiosità: primo fra tutti il Berimbau (l’arco sonoro portato in Brasile dagli schiavi dell’Angola) da sempre associato alla capoeira, che elevò a strumento solista.

Ne è un esempio l’album “Saudades” (ECM, 1979) per Berimbau e orchestra. Naná cambiò in effetti il suono nel jazz americano, come lui stesso diceva: “io e Airto Moreira abbiamo portato nel jazz in America suoni, strumenti e grida della tradizione brasiliana; fino a quel momento c’era solo l’approccio latino”.

A Parigi nel 1971 pubblicò il suo primo disco “Africadeus”, cui segui nel 1972 l’album “Amazonas” pubblicato in Brasile. Poi l’incontro con Egberto Gismonti con gli album “Dança das Cabeças”, “Sol do Meio Dia” e “Duas Vozes” per l’etichetta ECM, e quello convDon Cherry durante i suoi viaggi in Svezia: insieme a Collin Walcott formarono il trio CoDoNa con cui produssero tre dischi che furono i precursori di quella che poi venne chiamata world music.

Naná era un poeta delle percussioni e ha lasciato dietro di sé una scia di affetto ed amicizie in ogni nazione. In Italia era particolarmente legato a Isio Saba; ma con Peppe Consolmagno, percussionista come lui, aveva intessuto una intesa relazione artistica fatta di concerti e realizzazione di straordinari strumenti che il musicista italiano aveva realizzato per lui dei caxixi (oggi esposti al MIM in Arizona, il più grande museo di strumenti musicali al mondo), un piccolo udu in terracotta oltre a un grande caxixi.

Sempre nel nostro paese si ricorda la sua amicizia con Gianni Minà oltre alle collaborazioni con Saro Liotta e Mario Scotti nell’album “L’attesa” (RCA, 1976); uno stupendo live negli studi della RAI con Don Cherry & Organic Music Theatre nel 1976 (dovuto a Franco Fayenz e reperibile su internet); la partecipazione nel 1984 all’album di Pino Daniele “Musicante”, la collaborazione con Enrico Rava nell’album “Rava String Band” per la Soul Note, sempre del 1984.

Nel 1986 fu la volta di Gianluca Mosole nell’album “Eartheart” della Polydor e nel 1987 con Antonello Salis nel disco “Lester” della Soul Note. E ancora la partecipazione al Festival di Sanremo 1991 quando accompagnò sul palco del Teatro Ariston Eduardo de Crescenzo e la sua E la musica va, dall’album “Cante Jondo”; nel 1991 l’incontro con Peppe Consolmagno e Antonello Salis per il CD “Vasconcelos, Salis, Consolmagno” della Cajù, uscito nel 2005.

Il 9 dicembre 2015 gli venne conferita la Laurea ad Honoris Causa dall’Università Federale Rurale del Pernambuco (UFRPE), e nonostante il male incurabile manifestatosi nello stesso anno riuscì ancora una volta ad aprire il carnevale di Recife. Aveva in programma una serie di concerti in Giappone con Egberto Gismonti, cui era profondamente legato. L’ultima sua apparizione data al 28 febbraio 2016 al Festival Internazionale di Percussioni “Nalata” a Salvador Bahia. Per la sua morte la città di Recife proclamò tre giorni lutto cittadino e la camera ardente venne allestita presso l’Assemblea Legislativa di Pernambuco.

Questo libro, imperdibile per chi lo amava, grazie alle suggestive immagini, accompagnate da interessanti schede biografiche, riesce a raccontare il suo incredibile percorso musicale. Un artista unico che ha contribuito a rendere quella musica creativa amata e conosciuta in tutto il mondo, fondendo generi e culture, mantenendo sempre profonde radici nella musica brasiliana più autentica. Grazie di cuore per la tua arte Naná.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI