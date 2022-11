Nancy Brilli: “Alberto Tarallo mi offrì fidanzamenti fake”/ “Mi propose anche Garko”

Ai microfoni di “Belve”, programma di Rai Due condotto da Francesca Fagnani, Nancy Brilli ha ricordato il periodo nel quale fu seguita da Alberto Tarallo, con cui ha girato numerose fiction e contro il quale è stato aperto un processo. Alcuni vip, tra cui anche l’attuale concorrente di “Ballando con le Stelle” Gabriel Garko, hanno rivelato che Tarallo sceglieva per loro un certo tipo di vita, con annesse relazioni sentimentali fittizie: anche Brilli ha vissuto il tutto sulla sua pelle.

“Mi è stato proposto di fare quelli che lui chiamava scoop – ha rivelato la donna -… Mi diceva ‘facciamo con un attore delle fotografie, facciamo dei finti fidanzamenti, facciamo…’ e io ho detto di no. Confermo che me lo offrì anche con Gabriel Garko, ma non so neanche se lui lo sapesse“. Ad ogni modo, Nancy Brilli rifiutò categoricamente e non si rese protagonista di alcun finto scoop.

NANCY BRILLI: “ANZIANO PRODUTTORE MI FECE UNA PROPOSTA INDECENTE”

Quando esplose lo scandalo del “#Metoo“, Nancy Brilli raccontò di un grande e anziano produttore che, mentre lei stava facendo le riprese di un film per lui, le fece arrivare tramite un suo assistente delle proposte indecenti. L’attrice, a “Belve”, ha sottolineato che lei le rifiutò immediatamente e il “messaggero” di questa persona le disse: “Ma guarda che questo produttore ha il membro più frequentato d’Italia!”. Tuttavia, nonostante la rivelazione forte e importante, l’attrice non ha mai voluto svelare di chi si trattasse, perché nel frattempo quel produttore “era morto e non mi pareva il caso di andare a nominarlo”.

Per giunta, Nancy Brilli ha purtroppo vissuto sul set alcune situazioni spiacevoli, come da lei stessa confessato su Rai Due: "Parecchie volte ci sono stati mani allungate e cose sgradevoli. Me ne sono andata sempre. Non si usava denunciare. Mi venne consigliato di fare la scema: è già tanto che non gli abbia tirato 'na pizza…".











