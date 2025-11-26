Nancy Brilli scrive un post dopo l'eliminazione da Ballando con le stelle 2025 definendo il programma "un gran circo"

Nancy Brilli è l’ultima concorrente eliminata da Ballando con le stelle 2025. Per l’attrice, l’avventura in pista (almeno per ora) si è conclusa sabato scorso con un ballottaggio contro Rosa Chemical, che è invece rientrato in gara. Un finale amaro per un percorso che non è stato privo di turbolenze e, soprattutto, polemiche con la giuria. E Brilli ha voluto sottolineare la fine di questa avventura con un post che più che una celebrazione sembra però un velato attacco al programma.

L’attrice ha infatti pubblicato sui social un post creato con l’uso dell’Intelligenza Artificiale, nel quale appaiono le foto di tutti i concorrenti di Ballando con le stelle 2025 in versione circense. Lo stesso show è stato poi definito da Brilli “un grande circo”, e non è mancata qualche stoccata, anche agli autori.

Nancy Brilli scrive un post dopo l’eliminazione da Ballando con le stelle 2025 e lancia qualche frecciatina

“Un omaggio ai miei compagni di avventura. – ha esordito Nancy Brilli nel post in questione, che recita – Tutte stelle che sono scese in pista con energia. Un grande show, la musica dal vivo.” Poi le frecciatine: “Un gran circo. Persone e personaggi, maschere, storie reali e invenzioni di autori. Cerotti, chiacchiere e sorrisi. Un insospettabile senso di compagnia teatrale, carro di Tespi, il percorso, soprattutto il percorso.” Ha quindi concluso il suo post con un cenno a Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le stelle: “E la nostra direttrice, che tiene saldo in mano il suo chapiteau. Che avventura… luccicante e sorprendente. Commenti? – ha chiesto ai fan, concludendo con un appunto – (a me il circo diverte)“.

