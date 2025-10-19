Nancy Brilli, a Da Noi a Ruota Libera con Carlo Aloia, punge la giuria di Ballando con le stelle 2025: “Non mi faccio rovinare la festa…”.

Nancy Brilli e Carlo Aloia hanno recuperato terreno nel corso dell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2025; lo confermano le considerazioni di entrambi oggi ospiti a Da Noi a Ruota Libera. Si parte dai passi in avanti, sottolineati proprio dal maestro di ballo che sta affiancando l’attrice nel corso di questa esperienza. Di pari passo anche i commenti della giuria, e le votazioni, sono andate in una direzione decisamente migliore rispetto ai precedenti. Salvo però in un caso, quello di Guillermo Mariotto, ed è proprio Carlo Aloia a sottolinearlo.

Prima dell’assist di Carlo Aloia, Nancy Brilli parte da qualche battuta sul ‘duo’ Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. “Quando ascolto i commenti mi fermo a Carolyn Smith, nemmeno li ascolto gli altri… Ma perchè mi devo far rovinare la festa da 2 scorbutici? Fanno i bulli, hanno scelto questa strada che ovviamente non vale per tutti”. Una battuta che si collega ad un suo punto di vista specifico scandito dalla volontà di vivere a pieno l’esperienza senza lasciarsi trascinare dalle polemiche. Approfitta Carlo Aloia mettendo in evidenza i giudizi – in particolare di Mariotto – sull’interpretazione: “Quel giudizio mi ha spiazzato”. Gli fa eco l’attrice che in diretta non aveva carpito il commento: “Su questo no, non ti devi permettere”.

Si cambia poi argomento e si passa a temi toccanti; Nancy Brilli viene incalzata a Da Noi a Ruota Libera sulla dolorosa perdita della mamma quando aveva solo 10 anni. Una sofferenza che non riesce a superare e che, solo con la nascita del figlio, ha smesso di essere un pensiero fisso: “Da quando è nato Francesco ho iniziato a pensarci meno; lui è la mia promessa mantenuta di futuro”. Lo descrive come un miracolo considerando che, per questioni cliniche, rischiava di non vivere mai il sogno della maternità: “Sulla cartella clinica c’era scritto sterile… Mio figlio è una benedizione”. L’attrice ha poi confessato di non avere più ricordi relativi alla sua compianta mamma e di aver tentato anche l’ipnosi come metodo per far riaffiorare qualcosa: “Il medico mi ha detto che se non accade nulla vuol dire che non sono ancora pronta”.