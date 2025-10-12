Milly Carlucci ha tagliato il commento di Selvaggia Lucarelli su Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 dopo l'ultima polemica: perché è successo

Tra i concorrenti più attesi sul palco di Ballando con le stelle 2025 nel corso della terza puntata c’era sicuramente Nancy Brilli. Un’attesa nata dalla polemica ‘bonus lutto’ scoppiata la scorsa settimana di fronte ad un commento di Selvaggia Lucarelli dopo la notizia della morte di Margot, la cagnolina di Brilli. Un commento che l’attrice proprio non ha mandato giù, e infatti il nuovo filmato che ha anticipato l’esibizione è partito proprio da lì.

“Io non ho chiesto niente, nessun bonus… sono rimasta sbalordita e frastornata da questa cosa…non è indolore“, ha spiegato Nancy Brilli tornando al commento di Selvaggia. Poi, sulla gara, ha aggiunto: “Mi da fastidio vedere il mio nome sempre in basso a desta nella classifica, non siamo completamente privi di responsabilità comunque, probabilmente dobbiamo cambiare qualcosa anche noi”.

Milly Carlucci taglia il commento di Selvaggia Lucarelli su Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025: il motivo

Al contrario della scorsa settimana, Nancy Brilli ha mostrato, nella sua nuova esibizione, grinta e tenacia. Caratteristiche che hanno conquistato i complimenti di alcuni giurati. “Frizzante, la libertà totale. – ha commentato Carolyn Smith – Mi piace questo tuo approccio a Ballando, che non ti frega niente. Devi divertirti, la salsa che hai ballato era buona ma hai perso qualche passo. Devi lavorare tanto con gambe e piedi, però brava.” Complimenti anche da Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, che le ha detto: “Sei cresciuta molto bene, anche se all’inizio hai perso qualche passo”. Nancy Brilli attendeva però il commento di Selvaggia Luccarelli che, tuttavia, Milly Carlucci ha tagliato, passando direttamente ai voti. Un gesto che Nancy Brilli ha notato e di fronte al quale non è rimasta in silenzio, e ha anzi chiesto alla conduttrice il perché di questo taglio. Carlucci ha allora chiarito di non aver lasciato la parola a Selvaggia e Mariotto solo per una questione di tempo: “Ah, perché si è fatta una certa!”, ha ironizzato Brilli sul finale.