Nancy Brilli, dagli ex marito al figlio Francesco passando per la malattia: "Ho subito otto interventi"

Nancy Brilli, la malattia e il tumore alle ovaia

Nancy Brilli si appresta a tornare in pista a Ballando con le stelle, l’attrice è una delle protagoniste del dancing show di Rai1. Nel corso delle settimane ha avuto modo di raccontare la sua storia, le gioie ma anche le difficoltà incontrate lungo il cammino, come la battaglia con l’endometriosi, una sfida andata avanti per diverso tempo e ha lasciato dei segnali indelebili nel cuore della stessa Nancy.

A 30 anni Nancy Brilli è stata operata d’urgenza per un tumore alle ovaia, ha avuto un vero choc, con i medici che comunicarono alla Brilli che non avrebbe mai più potuto avere i figli, anche se per fortuna la vita ha avuto in serbo altre sorprese e momenti di gioia, come la nascita del figlio Matteo, un evento che chiaramente ha donato nuova linfa all’attrice e showgirl romana riuscita a mettere da parte i dolori del passato e le sofferenze per guardare avanti.

Nancy Brilli, gli ex mariti e il figlio Francesco

Nella pagina sentimentale della sua vita, Nancy Brilli ha avuto diversi uomini illustri e conosciuti anche al grande pubblico. Uno di questi è l’attore Massimo Ghini, con il quale Nancy Brilli ha avuto una storia. Spazio poi a Roy De Vita e il figlio d’arte Luca Manfredi, proprio da questa relazione Nancy Brilli ha avuto la fortuna di avere il figlio Francesco, definito un miracolo dopo le esperienze e la malattia affrontata.

I due sono uniti da un legame molto speciale, come raccontato anche in queste settimane che hanno visto l’attrice originaria della Capitale scendere in pista a Ballando con le stelle di Milly Carlucci su Rai1.

