Nancy Brilli e Pupi D'Angieri stanno ancora insieme? Il mistero sul compagno e sulla vita privata dell'attrice sessantunenne

Nancy Brilli e Pupi D’Angieri sono ancora fidanzati? Il quesito accende i riflettori sulla vita privata e sentimentale dell’attrice che, non più tardi di qualche mese fa, in una intervista rilasciata a Storie di Donne al Bivio aveva detto di essere innamorata. Dopo la rottura con Roy De Vita, infatti, l’attrice è stata fidanzata con l’uomo di affari siciliano Pupi D’Angieri, considerato in passato il braccio destro di Yasser Arafat, nonché uno degli uomini più ricchi del mondo.

“Finalmente ho trovato una persona che mi piace molto. Se son rose, fioriranno presto”, aveva detto Nancy Brilli nel salotto di Monica Setta, senza rilasciare altri dettagli. Ebbene, oggi non è del tutto chiaro se la loro storia sia decollata o meno. Di sicuro la partecipazione di Nancy Brilli a Ballando con le Stelle, sarà anche l’occasione di fare chiarezza sulle questioni di cuore e sul presunto fidanzato.

E’ finita tra Pupi D’Angieri e Nancy Brilli? Mistero sulla vita privata e sentimentale dell’attrice…

Pupi D’Angieri e Nancy Brilli si sarebbero conosciuti nel 2017 e da quando stanno insieme hanno sempre mantenuto un profilo basso. Oggi infatti non è chiaro se la storia tra i due stia proseguendo o meno. Di sicuro la vita sentimentale dell’attrice continua ad incuriosire il pubblico televisivo e i suoi fan.

Soprattutto dopo un passato difficile e sofferto in amore, a causa in principio della fine del matrimonio con il collega e marito Massimo Ghini; poi per la rottura con Luca Manfredi, padre di suo figlio Francesco, e ancora per le storie d’amore finite male con Ivano Fossati e poi con il chirurgo estetico Roy De Vita. Oggi Nancy Brilli preferisce mantenere per sé gli aspetti riguardanti la sua sfera privata, ma i riflettori del gossip continuano a tenerla d’occhio per carpire indizi sul misterioso compagno.

