Nancy Brilli tra il dolore per il lutto e la vita privata, oggi sarebbe tornata single: il racconto di un periodo difficile e il mistero sul fidanzato...

L’attrice Nancy Brilli, attualmente concorrente di Ballando con le Stelle 2025, è reduce da un periodo personale molto complicato e doloroso. La showgirl sessantunenne, infatti, ha dovuto fare i conti con la perdita della sua amata cagnolina Margot. Una scomparsa che l’ha messa a dura prova anche durante le registrazioni del talent show, dove Nancy Brilli ha condiviso apertamente il suo stato d’animo compromesso. Eppure, proprio su questo tema delicato, non sono mancate le schermaglie con Selvaggia Lucarelli che l’aveva bacchettata dopo una prova non all’altezza.

“Non c’è il bonus per il lutto animale domestico”, le aveva detto la giurata di Ballando con le Stelle, colpendola nel vivo. Non a caso, la replica dell’attrice non è tardata ad arrivare, seppur senza troppo rancore. “A volte certe cose riescono, a volte no”, si è limitata a dire nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona.

Nancy Brilli, la vita privata segnata dalla perdita dell’amata cagnolina e dalla recente rottura con Pupi D’Angieri

Di sicuro, Nancy Brilli non ha preso bene l’uscita di Selvaggia Lucarelli sulla sua amata cagnolina. D’altronde il momento non è dei più facili, perché come spesso succede a chi ama gli animali, diventano parte della famiglia. Ed affrontare una perdita di questo tipo non è mai facile. Pare oltretutto che Nancy Brilli stia affrontando il lutto da sola, essendo tornata single dopo la storia d’amore con Pupi D’Angieri.

“Sono innamorata”, aveva confidato non moltissimo tempo in una intervista a Monica Setta in tv. Poi però le cose non devono essere andate come sperava con il compagno e oggi la celebre attrice sembra sia tornata single. Chissà che le cose non possano cambiare in futuro, ora però la sua testa sembra unicamente proiettata sugli impegni professionali, Ballando con le Stelle in primis.