Nancy Brilli e la malattia: "Sofferto di un tumore alle ovaia e di endometriosi"

Nancy Brilli inizia l’avventura a Ballando con le stelle. La nota attrice e conduttrice sarà tra le protagoniste del programma di Rai1 condotto da Milly Carlucci, che ha fortemente voluto l’artista tra i concorrenti del programma. E la carriera di Nancy Brilli è nota a molti appassionati di cinema e spettacolo italiano, purtroppo negli ultimi anni l’artista ha raccontato anche la battaglia che ha affrontato dal punto di vista fisico e salutare, l’endometriosi che ha condizionato tanti anni e ha portato Nancy Brilli ad affrontare ben otto interventi, tutto nato con un tumore all’ovaia quando l’attrice aveva trent’anni:

“Avevo 30 anni e andai dal dermatologo per un grande sfogo cutaneo, si erano formate tante bolle sulla mascella e mi spiegarono che dipendeva da questo problema. Rimasi scioccata” ha raccontato l’attrice che come prima cosa si sfogò e parlò con il suo compagno di allora, un’esperienza che si è rivelata alla fine molto complicata per l’attrice.

Un’esperienza che Nancy Brilli a distanza di tanti anni si porta ancora dietro e della quale spesso torna a parlare nella speranza anche di coinvolgere.

Nancy Brilli confessa: “I medici aveva escluso che sarei diventata mamma”

Guardando indietro al passato, Nancy Brilli è tornata a parlare del calvario affrontato, il tumore alle ovaia e l’endometriosi che sembravano anche aver compromesso la possibilità di diventare mamma un domani per l’attrice, che fortunatamente ha incornato il destino come un toro, più forte di qualsiasi avversità e carta sporca giocata dalla vita nei suoi confronti:

“Diventare mamma? I medici l’avevano escluso totalmente, sulla mia cartella clinica c’era scritto sterile. Invece ho avuto la grazia ed è nato Francesco” ha confessato l’attrice che è poi riuscita a mettere al mondo Francesco Manfredi.