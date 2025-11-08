Tutto quello che c'è da sapere su Nancy Brilli: dalla morte della mamma alla malattia.

Nancy Brilli è una delle attrici più talentuose dello spettacolo italiano. Da anni sulla scena, ha recitato in tv, al cinema e in teatro interpretando tantissimi personaggi con cui è entrata nel cuore del pubblico facendosi apprezzare dagli addetti ai lavori. Nata e cresciuta a Roma, la vita di Nancy Brilli è stata segnata da un grandissimo dolore: quello per la morte della madre che viene a mancare quando l’attrice ha solo 10 anni. Un dolore enorme con cui l’attrice convive e che, con il tempo, ha accettato anche se fa fatica a ricordare gli anni vissuti accanto alla mamma.

La recitazione arriva nella sua vita quasi per caso ma è la cosa che le cambia totalmente la vita. Recitare diventa una passione a cui la Brilli non riesce a rinunciare che, poi, si trasformare in un vero lavoro facendo di lei una delle migliori artiste contemporanee. Dopo vari rifiuti, nel 2025, decide anche di mettersi in gioco come concorrente di Ballando con le stelle e dopo i vari rifiuti del passato, accetta la corte di Milly Carlucci.

Nancy Brilli e la malattia: endometriosi e tumore alle ovaie

Nancy Brilli è mamma di Francesco ma restare incinta, per l’attrice, è stato davvero difficile. I medici, infatti, le dicevano che non poteva avere figli a causa per i problemi di salute pregressi. L’attrice, infatti, ha raccontato di aver sofferto di endometriosi, una malattia dolorosissima. Una scoperta arrivata solo quando aveva 30 anni perché si tratta di una malattia difficile da capire. La Brilli ha dubito ben otto interventi e sulla cartella clinica c’era la parola “sterile”.

Un problema di salute che, tutt’oggi, non ha soluzione come racconta l’attrice a Verissimo. “Per assurdo dicono che la gravidanza sia una cura ma non è una cura”, ha detto l’attrice a Silvia Toffanin spiegando di aver trascorso sette mesi e mezzo bellissimi durante la gravidanza del figlio Francesco che è poi nato prima.

