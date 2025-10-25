Nancy Brilli, questa sera a 'Ballando con le Stelle': l'attrice nei giorni scorsi è tornata a parlare della rimozione del trauma vissuto quando...

CHI È LA MAMMA DI NANCY BRILLI? “QUANDO È MORTA NON HO PARLATO PER 2 ANNI”

Nancy Brilli, chi è la mamma Silvana, morta quando lei era ancora piccola e cosa sappiamo del dramma con cui ha dovuto convivere per tanto tempo l’attrice? Tra poco comincerà la nuova puntata di “Ballando con le Stelle” e la 61enne originaria di Roma tornerà a esibirsi in pista con Carlo Aloia, il maestro di ballo assegnatole per quest’edizione: tuttavia, negli ultimi giorni, ha avuto una notevole eco la confessione choc della diretta interessata che ha aperto una parentesi sulla propria famiglia e sulla scomparsa della madre, rivelando per la prima volta alcuni dettagli sul modo in cui ha vissuto con gli occhi da bambina quell’evento luttuoso. In attesa di scoprire se l’artista tornerà nuovamente sull’argomento, possiamo raccontare chi era la mamma di Nancy Brilli e cos’è successo tanti anni fa.

Martina Colombari e Luca Favilla, arriva il podio a Ballando con le Stelle 2025?/ L'indizio della giuria

Classe 1964 e nata a Roma, Nancy Brilli ha perso la mamma Silvana negli Anni Settanta: lo straziante racconto è arrivato nel corso dello spin-off “Ballando Segreto”, l’angolo in cui i protagonisti dello show condotto da Milly Carlucci, accompagnati dai rispettivi maestri e maestre di ballo, si raccontano a cuore aperto, parlando del proprio personale ma anche dell’ultima esibizione e di quale numero proporranno nella puntata seguente. Nel caso dell’attrice, premiata in passato col David di Donatello, ha particolarmente scosso il pubblico il ricordo dei giorni seguenti alla morte della madre e durante i quali, per sua stessa ammissione, oramai non ricorda più nulla: “Nemmeno sotto ipnosi, e non l’ho sognata neanche una volta” aveva ammesso Nicoletta Brilli (suo nome di battesimo) parlando di una sorta di rimozione completa dell’evento.

Chi è Sara Guglielmi, moglie della Signora Coriandoli alias Maurizio Ferrini/ “Mi ha cambiato la vita”

BRILLI, “PERDENDO MAMMA HO SEMPRE CERCATO DI COSTRUIRMI UNA…”

Ma a spezzare il cuore di chi ascolta il suo racconto, è soprattutto la reazione della Nancy Brilli bambina (all’epoca aveva solamente dieci anni) alla notizia della prematura perdita di mamma Silvana: “Mi hanno portata via quando lei era agli sgoccioli” aveva detto riferendosi ai parenti che, compreso il momento, avevano preso questa decisione, affidando lei e il fratello a una zia. Inizialmente non credette alla morte della donna tanto che, una volta sostenuti gli esami di quinta elementare, la bambina dell’epoca volle portare, orgogliosa, la pagella alla madre. “E invece mi hanno portata al cimitero: non ho parlato per due anni” è la dolorosa chiosa di Nancy a questo ricordo che, per lei, rappresenta un buco nero nel passato.

Chi sono il marito e i figli di Marcella Bella/ "Lui era già sposato e padre: io sono rimasta incinta e..."

Parlando di quello che è un vero e proprio trauma sepolto nella sua infanzia, Nancy Brilli ha definito la perdita della mamma Silvana come uno di quei traumi che, non a caso, la nostra mente tende a cancellare: “Pensa che meccanismi che abbiamo. Lo so, è stato qualcosa di enorme…” aveva aggiunto l’attrice, quasi a volersi giustificare (come se ce ne fosse davvero bisogno), di aver riposto quel drammatico evento in un cassetto del cervello da cui non è più uscito fuori. “Io e mio fratello non abbiamo vissuto la sua morte. Ricordo il giorno in cui è successo, non ce l’hanno comunicato. Andiamo a scuola e tutti erano gentilissimi e molto attenti con noi: poi, una settimana dopo, ce l’ha detto mio padre e io non ci ho creduto”. Da lì era cominciato un periodo molto complicato per lei, a cui ha fatto cenno in una intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’: “Il periodo più brutto della mia vita. Sono cresciuta con mia nonna paterna e delle zie. Avevo anche l’endometriosi e non lo sapevo (…) Perdendo mamma sono stata in seguito alla ricerca della costruzione di una famiglia. Evidentemente non ho un grande talento” aveva detto con un tocco di ironia amara, a proposito delle sue relazioni finite anzitempo.