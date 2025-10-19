Nancy Brilli parla della morte di mamma Silvana a Ballando con le stelle 2025: "L'adolescenza il periodo più difficile della mia vita"

È stato un racconto molto intimo e toccante quello fatto da Nancy Brilli durante la quarta puntata di Ballando con le stelle 2025. Nel filmato che ha anticipato la nuova esibizione, l’attrice ha raccontato un fatto molto doloroso della sua vita, che riguarda la morte di sua madre Silvana. “L’adolescenza è stato il periodo più difficile della mia vita.”, ha esordito Brilli, ricordando i drammatici giorni successivi alla morte di sua madre.

“Mamma muore per un tumore al pancreas e io avevo 10 anni.”, ha spiegato l’attrice, raccontando poi i surreali giorni successivi: “Io e mio fratello non abbiamo vissuto la sua morte. Ricordo il giorno in cui è successo, non ce l’hanno comunicato. Andiamo a scuola e tutti erano gentilissimi e molto attenti con noi… Una settimana dopo ce l’ha detto mio padre e io non ci ho creduto…”

Le conseguenze furono devastanti per Nancy Brilli: “Non ho parlato per un anno… – ha raccontato Nancy Brilli, aggiungendo che – Non è vero che la sofferenza migliora, ti può anche rendere spaventatissimo”. Una frase, quest’ultima, che ha colpito molto Ivan Zazzaroni, e alla quale Brilli ha poi aggiunto: “Io le ho passate tutte queste fasi, prima di diventare la saggia signora che sono oggi ho vissuto montagne russe non indifferenti. Ci ho messo tanto.”