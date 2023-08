Nancy Brilli choc: “Subiti otto interventi per il tumore alle ovaie”/ “Una vera e propria mutilazione”

Nancy Brilli e la lotta al tumore alle ovaie: “Una vera e propria mutilazione”

L’attrice Nancy Brilli, al settimanale Di Più, ha rilasciato una dichiarazione con la quale è tornata a parlare del problema di salute che l’ha colpita molti anni fa. Il tutto è accaduto nel 1994, quando ha scoperto di avere un tumore alle ovaie. Questa grave problematica l’ha costretta a ben otto interventi chirurgici, che l’hanno condotta ad asportare un ovaio, l’utero, poi anche l’altro ovaio. Queste le sue parole: “Una vera e propria mutilazione nella parte più intima della donna, che riguarda la femminilità, ma anche la maternità”.

All’epoca dei fatti dichiarò al settimanale Oggi: “All’ improvviso, a marzo, ho scoperto di essere malata e mi hanno ricoverata e operata d’ urgenza. È stato come se mi fosse passato addosso un treno. Un colpo e via, ti ritrovi a essere una sopravvissuta, la vita cambia completamente. Mi hanno tolto un’ ovaia e mezza e me ne è rimasta solo mezza. Ho subito una mutilazione”.

Nel 2000 è nato Francesco dalla relazione, poi finita, con Luca Manfredi. Sull’amore di recente inoltre la Brilli ha dichiarato: “Se sono innamorata? Oggi no, ma spero di trovare l’amore. Cerco un uomo simpatico e che sappia cucinare bene perché io detesto cucinare ma mi piace molto mangiare”.

Al settimanale ha voluto parlare anche di un altro mostro che l’ha tormentata. Non stiamo parlando per fortuna di un’altra malattia ma della burocrazia. Solo da poche settimane è stata varata a Montecitorio la legge sull’oblio oncologico. Quest’ultima consente finalmente alle persone che hanno sconfitto un tumore di non dover dire, superata una certa tempistica, di aver avuto e sconfitto un tumore negli anni precedenti.

