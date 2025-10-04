Nancy Brilli con Carlo Aloia a Ballando con le Stelle, nella prima puntata i due non hanno convinto a pieno. Eliminazione alle porte?

Non è stato un debutto da sogno per Nancy Brilli con Carlo Aloia a Ballando con le Stelle. I due, nella prima puntata dello show di Milly Carlucci, non sono stati perfetti. O meglio, tralasciando la classe e la bravura del ballerino, non ha convinto a pieno Nancy, che è apparsa un po’ troppo… “di legno”. L’attrice e concorrente della trasmissione più amata del sabato sera della Rai, ha cominciato il suo ballo nel charleston apparendo un po’ disorientata. Tanta l’energia da parte sua, un po’ meno la coordinazione e la “scioltezza”, tanto che Selvaggia Lucarelli l’ha definita “legnosa“.

Sicuramente non è stata scioltissima l’attrice, che era alla prima esibizione nello show: dunque tra emozione e mancanza di esperienza, la sua non è stata una prova indimenticabile. Ci saranno però altre puntate per dimostrare il suo talento, già a partire da questa sera, quando si esibirà ancora una volta con Carlo Aloia.

Nancy Brilli con Carlo Aloia a Ballando con le Stelle: il pubblico apprezza

Nonostante un’esibizione forse non perfetta dal punto di vista stilistico, Nancy Brilli si è mostrata carica di energia a Ballando con le Stelle e questo è stato apprezzato dal pubblico da casa e in studio. “Nancy sei stata bravissima… Certo che un po da migliorare ma forza così” si legge in un commento sul web. E ancora: “Forse un po’ insicura e impacciata ma ci sta, era la prima puntata e la prima esibizione. Nancy pero’ sempre bellissima” scrive un altro utente. Secondo qualcuno, inoltre, Nancy Brilli e Carlo Aloia hanno pagato il fatto di essere scesi in pista come prima coppia. Dunque, un po’ l’emozione, un po’ il peso dell’esordio assoluto, hanno fatto sì che i due non fossero impeccabili in questa prima puntata.