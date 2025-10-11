Nancy Brilli con Carlo Aloia: l'attrice fino a questo momento non ha convinto con le sue prove e nell'ultima puntata è finita penultima

Tra i protagonisti di Ballando con le Stelle, ancora in attesa di esplodere definitivamente, c’è anche Nancy Brilli. La splendida attrice balla, nel programma, in coppia con Carlo Aloia, e anche se la loro avventura ancora attende di vivere una svolta vera e propria, Nancy si sta già divertendo parecchio, tra mille difficoltà. Ma come sono andate le prime due esibizioni? Nell’ultima puntata, la seconda, Nancy Brilli ha affrontato un jive nel quale ci ha messo tutto il suo cuore, dopo una settimana non semplice. Solo pochi giorni prima, infatti, l’attrice aveva perso il suo cagnolino, il suo grande amore.

Morte della cagnolina Margot: Nancy Brilli scontro totale con Selvaggia Lucarelli / Le dure parole

Dunque, ha affrontato una settimana di prove nonostante fosse provata mentalmente dopo il lutto subito. I giudici, con giudizi poco carini nei suoi confronti e battute certamente evitabili, hanno sottolineato come il fatto che fosse morto il suo amico a quattro zampe non la esentasse dal presentarsi pronta in pista. “Non c’è il bonus lutto animale domestico. Lo so che è cinico quello che sto dicendo. Non possiamo dire che quello che abbiamo visto era bello” ha commentato Selvaggia Lucarelli, tra le espressioni di sdegno dello studio. “Quello che mi è piaciuto è la tua mancanza di disciplina e di concentrazione. Hai avuto un atteggiamento libero e positivo ed è la cosa che più mi è piaciuta” ha commentato invece Ivan Zazzaroni.

Selvaggia Lucarelli risponde a Nancy Brilli dopo polemica a Ballando/ "Bonus lutto? Ecco la verità"

Nancy Brilli con Carlo Aloia: non convincono la giuria

Nella seconda puntata di Ballando con le Stelle, Nancy Brilli con Carlo Aloia hanno ottenuto solamente 23 punti. I due sono finiti penultimi in classifica, davanti solamente a Beppe Convertini. Una prova, dunque, che non è piaciuta affatto ai giurati. All’esordio, invece, come era andata la loro prova? Nonostante per qualcuno anche all’esordio fosse stata eccessivamente rigida, Nancy ha ottenuto il secondo posto, alle spalle di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice.