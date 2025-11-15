Nancy Brilli con Filippo Zara a Ballando con le stelle: dopo l'infortunio di Carlo Aloia, l'attrice ha un nuovo compagno. Fino a questo momento alti e bassi

Un incidente di percorso a Ballando con le stelle ha interrotto in parte la strada di Nancy Brilli con Carlo Aloia. La concorrente, splendida attrice tra le più amate del mondo della tv e del cinema italiano, tra alti e bassi ha portato avanti il suo percorso all’interno dello show di Milly Carlucci in coppia con Carlo Aloia, fino all’infortunio di lui di una settimana fa. Carlo si è dovuto fermare e al suo post è arrivato Filippo Zara, che ha danzato con Nancy Brilli nell’ottava puntata di Ballando con le stelle.

Carlo, nonostante l’infortunio, ha promesso il massimo impegno per tornare in gara il prima possibile. “Tornerò, nemmeno con le cannonate mi fermano…”, sperando di riuscire a tornare in gara al fianco dell’attrice. C’è però da dire che la gara di Nancy Brilli è adesso a tre: se Filippo Zara balla con lei in pista, Carlo rimane al suo fianco in sala, spronandola nel percorso e nella stessa coreografia. Nancy, dunque, ha un doppio supporto che potrà far crescere notevolmente il suo percorso, come d’altronde è apparso evidente già la scorsa puntata.

Nancy Brilli con Carlo Aloia a Ballando con le stelle: un percorso con alti e bassi

Il percorso di Nancy Brilli con Carlo Aloia a Ballando con le stelle ha vissuto finora alti e bassi. I due a volte sono piaciuti di più e altre meno: non sempre sono stati costanti e spesso la concorrente è stata criticata dai giudici, Selvaggia Lucarelli in primis. Nonostante questo, l’attrice ha mostrato un grande impegno al fianco del suo ballerino, fino all’infortunio di lui.

Carlo, come dicevamo, si è fermato circa una settimana fa. Per lui si tratta di una lesione al polpaccio: Carlo Aloia avrà bisogno di un paio di settimane di totale riposo. Al fianco di Nancy Brilli nella scorsa puntata c’è stato Filippo Zara: continuerà a ballare al fianco dell’attrice fino a quando il suo ballerino non si sarà rimesso totalmente. Nancy spera che questo accada presto per continuare il percorso intrapreso insieme.

