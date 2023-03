Nancy Brilli: “Con Massimo Ghini ci siamo sposati per allegria”/ “Fossati era geloso”

Nancy Brilli racconta i suoi amori: da Massimo Ghini a Ivano Fossati

Nancy Brilli si racconta a tutto tondo nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera. L’attrice romana dall’infanzia complicata, ha parlato anche dei suoi due grandi amori: Massimo Ghini e Ivano Fossati. Proprio con il primo, l’interprete ha avuto un felice matrimonio: “Con Massimo Ghini ci siamo sposati per allegria, e siamo amici.”

L’attrice ripercorre tutti i suoi legami più forti: “Il secondo matrimonio, con Luca, è stato importante e lui sarà sempre presente nella mia vita. Con Roy De Vita è rimasta un’idea di famiglia. ” Nancy Brilli racconta anche la storia con Fossati e l’aneddoto sul calcio che gli ha dato: “Ivano Fossati era eccessivamente geloso: una volta mi allenta uno spintone e gli ho mollato un calcio molto forte. Io, nelle discussioni, cerco di essere ragionevole, ma se mi parte la brocca… Fa parte del mio carattere romano”.

Nancy Brilli, difficile infanzia: “La morte di mia madre vissuta come una colpa”

Nancy Brilli si è sbottonata a cuore aperto ai microfoni del Corriere della Sera, fino al racconto della sua complessa infanzia. L’attrice romana ripercorre il triste momento della morte della madre: “Io non riuscivo a capire la sua malattia.”

E ancora: “Rimasi sorpresa un giorno a scuola, dove tutti mi trattavano molto bene, tutti gentilissimi, poi scoprii che mamma era morta quel giorno. Prima della sua scomparsa eravamo una famigliona, poi il vuoto assoluto, non c’era pi� nessuno a darmi una carezza. Ho vissuto la sua morte come se fosse avvenuta per colpa mia, non l’ho accettata, un blocco totale“. Dopo che sua madre è venuta a mancare, Nancy è cresciuta con la nonna materna definita dalla stessa attrice “molto maschilista e autoritaria”.

