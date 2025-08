Nancy Brilli entra a far parte del cast di Ballando con le Stelle 2025: il lungo corteggiamento di Milly Carlucci, la mossa per convincerla...

Ballando con le Stelle 2025 si avvicina e di conseguenza il cast della nuova edizione prende forma. Tra i primi colpi di Milly Carlucci c’è l’attrice Nancy Brilli, che si aggiunge alla partecipazione di Andrea Delogu e la Signora Coriandoli. Nancy avrebbe accettato con grande entusiasmo l’invito di Milly Carlucci, che l’ha corteggiata a lungo per averla nel cast. Secondo quanto filtra in rete, la celebre conduttrice avrebbe iniziato a corteggiare l’attrice già lo scorso anno.

Chi sono i concorrenti Ballando con le stelle 2025?/ Dopo Delogu e Maurizio Ferrini, spunta una cantante

Evidentemente la voleva fortemente nel cast e quest’anno ogni tassello è andato al suo posto. Nella scorsa stagione televisiva, infatti, Nancy Brilli era impegnata con BellaMà, adesso però l’autunno la vedrà all’opera in pista da ballo in una delle trasmissioni di punta di Raiuno.

Nancy Brilli nel cast di Ballando con le Stelle 2025: l’attrice ci riprova dopo la delusione di Pechino Express

Dunque, dal prossimo 27 settembre, vedremo finalmente Nancy Brilli mettersi alla prova a Ballando con le Stelle. L’attrice si cimenterà in varie prove e farà di tutto per arrivare fino in fondo, affrontando la temibile giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Per Nancy, si tratta di una nuova avventura televisiva, dopo svariati film, numerose serie tv e spettacoli a teatro.

Giada Lini torna a Ballando con le stelle: l’annuncio ufficiale sui social/ “L’emozione è tantissima”

L’attrice si rimette in gioco come concorrente, dopo aver già provato nel 2024 l’esperienza di Pechino Express. In quel caso le cose non andarono benissimo, dato che Nancy Brilli, in coppia con Pierluigi Iorio, si classificò al penultimo posto. La speranza per l’attrice e i suoi fan è che questa volta il percorso nel talent possa essere più proficuo e soddisfacente rispetto al reality itinerante di Sky.