Milly Carlucci corteggia Nancy Brilli per la prossima stagione di Ballando con le stelle 2025.

Il cast di Ballando con le stelle 2025 comincia a prendere forma e, dopo l’annuncio ufficiale di Maurizio Ferrini alias la signora Coriandoli, Milly Carlucci sta lavorando per chiudere il cast e regalare al pubblico di Raiuno una squadra di concorrenti super vip. Sono tanti i nomi che vengono accostati a Ballando che tornerà in onda su Raiuno a partire dal 27 settembre e, oltre a sportivi e vari personaggi del mondo dello spettacolo, la Carlucci vorrebbe riuscire a strappare il sì anche ad una delle attrici più amate dal pubblico.

Secondo quanto fa sapere Giuseppe Candela, infatti, Milly Carlucci, da diverso tempo, corteggia Nancy Brilli per averla come concorrente a Ballando. Finora, tuttavia, non ci è mai riuscita ma la conduttrice non demorde e spera di mettere a segno il colpo per la nuova edizione.

Ballando con le stelle 2025 e l’indiscrezione su Nancy Brilli

“Milly Carlucci ha provato ogni anno a convincere Nancy Brilli a scendere in pista. Quest’anno la conduttrice ha intavolato una trattativa che, salvo colpi di scena, dovrebbe avere esito positivo. Nel cast dello show è in arrivo anche Maurizio Ferrini con la sua Signora Coriandoli”. Con queste parole pubblicate nella rubrica “C’è chi dice…” del settimanale Chi, in edicola da mercoledì 23 luglio 2025, Giuseppe Candela annuncia il corteggiamento di Milly Carlucci a Nancy Brilli.

Dopo svariati tentativi, stavolta, la conduttrice di Raiuno potrebbe convincere la Brilli a mettersi in gioco e a scendere sulla pista dell’Auditorium di Raiuno sottoponendosi al giudizio della giuria che sarà sempre composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Mariotto e Selvaggia Lucarelli.