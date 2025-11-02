Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli e Mariotto: "Volete farmi fuori ma io non cerco la rissa" Tensione a Ballando con le stelle 2025

Nancy Brilli in coppia con Carlo Aloia è tra gli ultimi concorrenti di Ballando con le stelle 2025 e ben prima di scendere in pista non risparmia critiche alla giuria soprattutto a Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto. Del resto non è un mistero per nessuno che tra l’attrice romana e la giurata ‘più spietata’ non scorre buon sangue. Quando Nancy ha raccontato il suo dolore per la morte dell’amata cagnolina, la Lucarelli ha fatto una battuta di dubbio gusto e da allora entrambe non hanno risparmiato frecciatine e attacchi reciprochi.

Nancy Brilli contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, contro tutta la giuria di Ballando con le stelle 2025, ha le idee chiare: “Mariotto ce lo ha detto ‘quando noi vogliamo cacciare qualcuno gli diamo 5 o 6 così non li salva nessuno’… Mariotto è un cattivo che alla fine ti fa le frittelle. Selvaggia lo è di nome e di fatto. Carolyn la vedo come le fatine di Cenerentola. Zazzaroni sembra l’amico del principe, Matano il principe e Canino un personaggi che alterna buoni e cattivi. Scegliere di fare i puntiti in ogni occasione, quelli che fanno il commento sarcastico…boh, come gli va?”



Subito dopo la clip Nancy Brilli e Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025 si sono cimentati in un Quick Step molto energico e frizzante che ha entusiasmato Ivan Zazzaroni. Complimenti anche da Carolyn Smith e Fabio Canino mentre le note dolenti arrivano da Selvaggia Lucarelli che ha elogiato il ballo ma ha punzecchiato l’attrice. Tuttavia Nancy Brilli è sbottata contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ed ha replicato a tono: “Siete stitici. Cosa vorresti da me? Io so rispondere e forse non sei abituata. Se tu rilanci io rilancio ma non puoi fare che tu parli e gli altri non possono parlare e non fare la faccina da ingenua perché non sei ingenua, sei una grande maestra della parola per cui ti ho fatto una domanda: che cosa ti piacerebbe Selvaggia.” La Lucarelli ha replicato: “Mi piace questo modo passivo, aggressivo di porti. Un’aggressività ben nascosta dietro le faccine…Però mi piace..stai facendo tutto tu, vuoi decidere anche il voto?” “Vorrei un 10!” “Può darsi che te lo darò!” Per Guillermo Mariotto la Brilli nelle precedenti puntate è sempre stata trasparente. Dopo queste scintille con la giuria Zazzaroni, Canino e Smith hanno dato degli otto e nove e sette Lucarelli e Mariotto facendo totalizzare all’attrice l’ottimo punteggio di 39 punti