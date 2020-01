NANCY BRILLI/ Dopo Roy De Vita torna single “tante coppie insieme per abitudine…” (Domenica in)

Nancy Brilli torna in Rai, in particolare nel salotto di Domenica in, dopo le accese rivelazioni sul suo allontanamento dalla tv di Stato. In quell’occasione, lo ricordiamo, l’attrice – protagonista in teatro con lo spettacolo “A che servono gli uomini” – ha dichiarato che il suo “ultimo lavoro in Rai risale a 17 anni fa”, riferendosi, in particolare, a Commesse, “una serie di successo. Da allora – ha sottolineato la diva – niente più. Eppure, nei loro show, continuano a invitarmi”. Nancy Brilli parlerà di questo e di tanto altro questa sera nello show della domenica pomeriggio condotto da Mara Venir, dove potrà fare inoltre chiarezza su quel ruolo nella fiction L’Oriana che rifiutò e che fu affidato a Vittoria Puccini. “Quello che mi ferì fu il trattamento che mi venne riservato – ha detto Nancy Brilli al settimanale Chi – Mi dissero: “Bello il trucco, ma questi li facciamo anche noi a Tale e quale show […] Potevo non piacere e non essere adatta – conclude l’attrice – ma lì c’era solamente voglia di ferire”.

NANCY BRILLI SINGLE: “INTRAPPOLATI IN UN IDEALE ROMANTICO DI…”

Anche se Nancy Brilli è tornata single dopo la convivenza con Roy De Vita, non ha mai smesso di credere nell’amore. A dispetto di ciò che accade alle coppie ogni giorno, spiega infatti l’attrice, gli uomini “Ci piacciono lo stesso e non ne faremmo mai a meno… se non per cambiarli con un altro che si rivelerebbe esattamente identico!”. Il punto debole dei rapporti, aggiunge Nancy Brilli, è da ricercare soprattutto in quell’ideale che spesso spinge a cercare un partner che possa somigliare al principe azzurro; ma la realtà è ben diversa e “tante coppie – spiega l’attrice in un’intervista concessa al settimanale Oggi – stanno insieme per abitudine, senza sforzarsi di cambiare qualcosa. Siamo ancora intrappolati nell’ideale romantico del principe azzurro che ci salverà, al contrario, della principessina che salverà lui. Ma qui – conclude – nessuno deve salvare nessuno”.

NANCY BRILLI: “OGGI SONO SINGLE, NON MI PIACEVO NELLA RELAZIONE”

Nancy Brilli svela quali sono i motivi che l’avrebbero condotta, qualche mese fa, a chiudere per sempre la sua ultima storia d’amore: “Non mi piacevo più nella relazione – dice tra le colonne del settimanale Oggi – mi stavo antipatica. […] Finché non ci sarà collaborazione vera e condivisione – aggiunge la conduttrice – continueranno a saltare le coppie. Però… finché c’è una briciola di valore nel rapporto, bisogna insistere”. Porre fine a un amore così profondo, però, non è stato semplice e Nancy Brilli svela di aver dovuto chiedere l’aiuto di una psicologa: “Non sono mai stata nella mia vita da sola. Sono sempre passata da una storia all’altra. Possibile allora che finivano tutte nella stessa maniera con questa richiesta inascoltata di accudimento? – si chiede l’attrice – Volevo imparare a scegliere, a decidere per me”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA