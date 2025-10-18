Nancy Brilli fa coppia con Carlo Aloia a Ballando con le Stelle 2025. L'attrice ha sorpreso tutti nel corso della trasmissione tv.

Nancy Brilli in coppia con Carlo Aloia è una delle coppie più interessanti della trasmissione Ballando con le Stelle 2025, programma Rai che andrà in onda sabato 18 Ottobre. Nancy si è messa alla prova in questo ruolo e sta ben figurando finora riscuotendo consensi qua e la anche se la giuria non è apparsa totalmente brava con l’attrice.

Nelle prime puntate di Ballando, Nancy Brilli è stata tra l’altro protagonista suo malgrado di un piccolo caso dopo la morte della sua amata cagnolina e parole un po’ pesanti da parte di Selvaggia Lucarelli che hanno scatenato i follower e che hanno costretto la giornalista addirittura a correggere il tiro per evitare ulteriori ripercussioni.

Nel corso dell’ultima settimana, Nancy Brilli e Carlo Aloia hanno ballato con un interessante salsa, una prova che ha evidenziato come Nancy Brilli riesca a mettersi in mostra con la danza e abbia avuto delle difficoltà solo all’inizio per reggere il passo del più giovane partner di ballo. E le critiche sono arrivate specialmente per questo.

Nancy Brilli e gli apprezzamenti ricevuti a Ballando con le Stelle

A Ballando con le Stelle Nancy Brilli e Carlo Aloia si sono messi in mostra con una brillante salsa con un inizio dove il ballerino è partito forte mentre Nancy è andata a rilento e Ivan Zazzaroni ha sottolineato le difficoltà all’inizio: “Giusto all’inizio un momento di defaillance, poi sei cresciuta molto bene. Credo che quella di oggi è la cosa migliore che hai fatto da quando sei qui”.

Anche Caroline Smith ha commentato la prova ed ha usato belle parole per elogiare la prova dell’artista: “Frizzante veramente, la libertà totale e mi piace totale. Non te ne frega niente e va bene cosi, deve divertirsi, forse ha perso qualche passo e bisogna lavorare con i piedi. In ogni caso mi sento di dirti brava comunque”.

Ma come andrà la nuova performance di Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025? Sono sicuramente attese nuove polemiche in pista, e probabilmente anche dietro le quinte, dove l’attrice ha già più volte espresso il suo malumore nei confronti della giuria. C’è d’altronde da dire che il web si è schierato finora a suo favore, ritenendo ingiusti alcuni commenti nei suoi confronti.