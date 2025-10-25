Nonostante le iniziali polemica Nancy Brilli e Carlo Aloia stanno pian piano reagendo dopo un avvio difficile in questa edizione di Ballando con le Stelle.

La coppia composta da Nancy Brilli e Carlo Aloia è una delle coppie che partecipa all’edizione di Ballando con le Stelle 2025, e che vede di nuovo l’attrice protagonista a livello televisivo. C’era grande curiosità per vedere la Brilli in queste vesti e la donna sta avendo diversi alti e bassi nel corso della trasmissione.

Nelle prime puntate Nancy Brilli è stata coinvolta in un piccolo disaccordo con Selvaggia Lucarelli con la giornalista e membro della giuria che aveva punzecchiato troppo la donna in un momento comunque molto difficile, visto la perdita dell’amata cagnolina. Nancy però sembra essere riuscita a mettere da parte i problemi e a reagire.

Nel corso dell’ultima puntata Nancy Brilli e Carlo Aloia hanno messo una grande esplosività in una rumba con prima un video dove la donna ha raccontato sè stessa in tutte le sue fragilità. Alberto Matano ha subito sottolineato:

“Devo dire che quando ho sentito la clip mi si è fermato il respiro, ho sentito un racconto che non conoscevo che mi ha colpito. L’ho trovato struggente ed emotivo. Quando io dico che ci si aspetta qualcosa da un personaggio è quello che ho visto stasera”. E Nancy oltre alle sue capacità nel ballo sta provando a trasmettere tutti i suoi sentimenti e la passione all’interno del programma.

Carlo Aloia e Nancy Brilli, ancora risultati deludenti nonostante la reazione

La giuria ha analizzato la prova di Nancy Brilli e Carlo Aloia valutando pro e contro ma non tutti hanno apprezzato. Da un lato ottimi consensi da parte di Ivan Zazzaroni che ha dichiarato: “Hai detto una cosa, non è vero che la sofferenza ti migliora ma anzi talvolta ti rendi più spaventato. Hai giocato il jolly, la rumba è nelle tue corde, molto molto bene”.

Fabio Canino ha poi proseguito: “Era l’ultimo dei concorrenti che ancora non dovevi capire, hai dato qualcosa di te nel bello, ti vedo risvegliata da questo letargo di queste prime tre puntate, ti vedo concentrata”.Ancora rapporto non dei migliori con Selvaggia Lucarelli che piuttosto critica ha raccontato: “Hai fatto ancora un pò compitino ma comunque stiamo andando molto meglio”.

Proprio il rapporto tra Nancy Brilli e Selvaggia Lucarelli non sembra decollare, l’attrice appare quasi infastidita ai suoi commenti e fin dalle prime puntate sembra esserci maretta tra le due.