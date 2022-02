Nancy Brilli e Chiara Noschese/ “Siamo due sorelle nella vita”

Nancy Brilli e Chiara Noschese grandi ospiti di Oggi è un altro giorno. Le due attrici sono protagoniste in questi giorni a teatro e hanno parlato del loro grande legame: «Io penso di avere incontrato delle sorelle nel percorso della vita. Anche con Nancy è capitato così». Così la Brilli: «Abbiamo grande stima l’una dell’altra, ci siamo scoperte. Io di lei ho scoperto che è più forte di quanto lei non pensi: si pensa fragile, ma in realtà è tostissima».

Endometriosi, malattia Nancy Brilli/ “Mi avevano detto che non avrei avuto figli”

Chiara Noschese ha poi spiegato: «Ho scoperto una fragilità che mi fa tenerezza, che chiude il cerchio». Lo show prevede due sorelle che si odiano, ma loro due invece si stimano moltissimo nella vita di tutti i giorni: «Noi ci spalleggiamo moltissimo in scena, se ci viene in mente una cosa ce la diciamo. Lo spettacolo sta crescendo anche grazie a questa sorellanza. Questo show non si può fare se ti odi: stiamo talmente appiccicate…».

Nancy Brilli/ “Covid? Non ho avuto paura della malattia ma di contagiare mio figlio”

NANCY BRILLI E CHIARA NOSCHESE A OGGI È UN ALTRO GIORNO

Nel corso del dialogo con Serena Bortone, le due attrici hanno parlato di affetti e famiglia, Nancy Brilli ha elogiato le grandi amicizie della sua vita: «Io in famiglia non ho avuto una figura di riferimento affettivo. Le ho trovate poi: ho trovato amici e amiche che sono diventati la mia famiglia». Dello stesso avviso Chiara Noschese: «Anche io ho incontrato delle persone che splendevano, che hanno aiutato me a splendere. Il mio maestro Gigi Proietti, ad esempio, è stato un modello». Non poteva mancare un omaggio a Gigi Proietti, icona della comicità italiana e capitolina, questo il ricordo divertente di Nancy Brilli:«Era un amico molto simpatico e divertente. Ed era pigrissimo nella vita, poi sul palcoscenico si scatenava, era un’altra persona. Nella vita di tutti i giorni andava molto più piano».

LEGGI ANCHE:

Endometriosi e carcinoma dell'ovaio, intervento Nancy Brilli/ "Mi ritenevano sterile"

© RIPRODUZIONE RISERVATA