Nancy Brilli e Federica Lorrai, ex mogli Massimo Ghini/ “Ho dovuto combattere…”

Massimo Ghini è attualmente sposato con Paola Romana, ma prima di incontrare la sua attuale moglie, l’attore ha avuto altre storie. La prima volta che Massimo Ghini ha pronunciato il fatidico sì risale al 1987. Quell’anno, dopo averla conosciuta sul della miniserie televisiva Due fratelli, l’attore sposò Nancy Brilli. Il matrimonio tra i due durò tre anni. I due, oggi, sono amici e hanno lavorato insieme anche dopo il divorzio. Sono stati, infatti, i protagonisti della fiction di canale 5 “Matrimoni e altre follie” in cui interpretavano due innamorati. “Nella scena in cui ci sposavamo in chiesa ci è venuto da ridere, anche perché nella realtà il nostro matrimonio l’abbiamo fatto in Comune a Riano Flaminio e Massimo era nero perché era aveva sopra la testa uno stemma coi colori della Lazio”, raccontò all’epoca l’attrice.

LA SEPARAZIONE DA FEDERICA LORRAI

Dopo la fine del matrimonio con Nancy Brilli, Massimo Ghini ha poi Federica Lorrai nascono i gemelli Camilla e Lorenzo, nel 1994. La separazione con la seconda moglie non è stata molto pacifica come ha raccontato lo stesso attore nel 2016 in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. “Per la separazione dalla mia seconda moglie, ho dovuto combattere. Sono andato via di casa quando i bambini avevano dieci mesi. Poi ho sposato un’altra donna, che faceva la costumista ed era la ex di un mio amico. Lei ha scelto di lasciare il lavoro ed è molto presente in famiglia”. L’attore, da Paola Romana, ha poi avuto altri due figli, Leonardo e Margherita.

Oggi, Massimo Ghini è riuscito a formare una famiglia allargata di cui, lui stesso, ha fatto parte quando era un ragazzo. “Vengo da una famiglia allargata, che oggi fa tanto figo ma che da ragazzino era una tragedia. I miei si sono lasciati nel ’57, e per le giustificazioni a scuola dovevamo fare una finta firma di mio padre, se si scopriva che erano separati diventavo un appestato. Ero il figlio della colpa, ricordo momenti di grandi pianti”.

