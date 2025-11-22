Nancy Brilli e la confessione toccante a Ballando sulla malattia e il tumore: "Mio figlio Francesco è più grande vittoria. Ho perso un bambino"

Malattia Nancy Brilli, confessione toccante a Ballando con le stelle 2025: “Non potevo avere figli”

La puntata di questa sera di Ballando con le stelle 2025 si è aperta con una prova molto speciale e toccante: il racconto di uno spartiacque che i protagonisti hanno avuto nella loro vita. E nel caso di Nancy Brilli un punto di svolta è stata sicuramente la gravidanza del figlio Francesco: “Mi era stato scritto nero su bianco che non avrei avuto la possibilità di avere figli e invece alla fine sono riuscita ad avere un bambino.”

Paolo Belli, caos a Ballando: "Voglio abbandonare" poi l'incidente in studio di Anastasia/ Cos'è successo

Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 ha raccontato di aver scoperto di avere un tumore a 30 anni e dopo l’operazione soffrendo lei da sempre di endometriosi i medici le hanno detto che non avrebbe potuto avere i figli. Poi ha conosciuto Luca Manfredi si sono innamorati, sposati e per lei era la persona ideale con cui fare un figlio: “Mi sembra terribilmente ingiusto che non avrei potuto avere un figlio.”



Nancy Brilli eliminata a Ballando con le stelle, omaggio Vanoni non basta/ Selvaggia Lucarelli profetica

Ballando con le stelle 2025, Nancy Brilli confessa: “Ho perso un bambino”

Il drammatico racconto di Nancy Brilli e sui lunghi e ripetuti tentativi per rimanere incinta e realizzare il suo desiderio di avere un figlio continua così a Ballando con le stelle 2025: Subito dopo ha iniziato una pesante e lunga cura ormonale che le ha permesso di avere un figlio: “Ma anche qui i medici mi hanno detto di non gioire, aspettiamo il quarto mese… infatti all’inizio erano due e mi piace pensare che c’era un angelo custode di Chicco che gli ha lasciato spazio…Francesco è una grandissima vittoria.” E il miracolo di avere il figlio di Nancy Brilli, Francesco Manfredi lo ha ‘ballato’, in coppia con Filippo Zara sulle note di Che vita meravigliosa di Diodato che ha convinto la giuria.