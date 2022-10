Nancy Brilli: ex mariti, flirt e malattia/ L’infanzia difficile: ma morte della madre e il padre assente

Ecco chi è veramente Nancy Brilli, la star di “A ruota libera” messa a nudo per i lettori de IlSussidiario.net: età, malattia, altezza, peso e curiosità della reginetta dello spettacolo romana.

Nancy Brilli, curiosità sulla sua infanzia

All’anagrafe Nancy Brilli si chiama Nancy Nicoletta Lina Ortensia Brilli ed è nata a Roma 57 anni fa, precisamente il 10 aprile 1964. La reginetta dello spettacolo è cresciuta senza madre che ha perso all’età di soli 10 anni e più volte ha cercato di ricordare aneddoti della propria infanzia, ma il dolore è ancora troppo forte e le chiude la bocca. In un’intervista al Corriere della Sera aveva tentato di parlare della propria famiglia bloccando le emozioni e raccontando che era cresciuta insieme alla nonna paterna e alle zie pur essendo già malata di endometriosi ma senza saperlo. Suo padre era un diplomatico dirigente d’azienda e è stato pressoché assente nella sua vita: “Sono cresciuta con mia nonna paterna e delle zie. Avevo l’endometriosi e non lo sapevo. Mia nonna con la fidanzata di allora di mio padre (un diplomatico e dirigente d’azienda che non c’era mai: non credo si sia mai reso conto di quanto ci sia mancato, a me e a mio fratello), mi tagliarono i capelli, mi tosarono come una pecora, divennero crespi. Sembra una scemenza ma non lo è. Una prepotenza, una violenza.. .Mia nonna indossava gli abiti di mia madre, fece un défilé per mostrarmi come se li era aggiustati”.

Nancy Brilli, gli amori: da Massimo Ghini a Roy Vita: la reazione con Ivano Fossati e l’amore per Francesco Manfredi

Nancy Brilli è stata sposata con Massimo Ghini dal 1987 al 1990, dopo che si erano conosciuti sul set di Due fratelli, miniserie televisiva di Alberto Lattuada. Dal 1991 al 1994 ha avuto una relazione con Ivano Fossati. Nel 2000 è diventata madre di Francesco Manfredi, frutto del secondo matrimonio (1997-2002) con Luca Manfredi. Ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

Nancy Brilli: una malattia scoperta troppo tardi

Recentemente Nancy Brilli ha ammesso di aver avuto una grave malattia che colpisce sempre più le donne, vale a dire l’endometriosi. L’aveva raccontato con molta emozione al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin in onda a Canale 5 sulle reti Mediaset.

Come lei stessa ha detto infatti arrivare alla diagnosi per lei è stato un vero e proprio incubo: “Il problema dell’endometriosi è che è difficile diagnosticarla perché siamo abituate a soffrire e non ci dicono come stanno le cose, almeno prima era così… Fortunatamente adesso c’è più attenzione, si è capito che è una malattia molto diffusa per cui spero che ci sia più ricerca e sicuramente attenzione, perché non solo rischi di non poter avere un bambino ma è anche dolorosissima. Ho subito otto interventi. Psicologicamente porta tante paure, un senso di colpa… Avevo il senso di colpa di essere esagerata per cui mi tenevo questo male terribile ed ero totalmente ‘ferro priva’ perché hai questi cicli che non finiscono mai, però stavo zitta, facevo finta di niente, mi sembrava di essere colpevole di qualcosa. In realtà di cosa? Purtroppo di avere un problema che non ha tutt’ora soluzione”.

Nancy Brilli, carriera cinematografica e televisiva

Nancy Brilli è rimasta orfana di madre all’età di 10 anni ed ha frequentato “l’Istituto statale d’arte Roma 1” insieme alla figlia del regista Pasquale Squitieri, Vittoria Squitieri infatti è stata la sua grande compagna di giochi. Proprio il padre della sua grande amica l’ha fatta debuttare nel 1984 lasciando che Nancy Brilli interpretasse il ruolo di Miriam Petacci nel film Claretta è sempre con Squitieri l’anno successivo è entrata nel medesimo ruolo nella miniserie TV naso di cane punto nel 1986 ha partecipato al cast di Demoni.

L’incubo ritorna, scritto da Dario Argento e diretto da Lamberto Bava.

Dal 1987 al 1989 ha recitato a teatro, nello spettacolo “Se il tempo fosse un gambero” accanto a Enrico Montesano, per la regia di Pietro Garinei. La sua carriera continua con “Il presente prossimo venturo” (1990), “Ninà” (1993-1994), “Manola” (1995-1997).

Nancy Brilli ha inoltre ammesso, scherzando, di aver fatto la baby sitter del compianto Gigi Proietti. Nel divertente retroscena la diva ha infatti raccontato che: “La mandrakata mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto molto farlo e mi è piaciuto molto il personaggio. Poi mi è piaciuto La vita è una cosa meravigliosa. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio in Sudafrica dove ho praticamente fatto la baby-sitter di Gigi Proietti, perché si perdeva tutto (ride, ndr)”.

