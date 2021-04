Nancy Brilli ex mariti Massimo Ghini e Luca Manfredi/ “Mi sono sposata per allegria”

Massimo Ghini è stato il primo marito di Nancy Brilli. I due attori si sono conosciuti nel 1987 sul set della miniserie “Due fratelli” di Alberto Lattuada e sposati nello stesso anno. Il matrimonio è durato solo tre anni, fino al 1990. “La prima volta si può dire che mi sono sposata per allegria perché mi era molto simpatico Massimo Ghini, grande attore anche piuttosto figo all’epoca e adesso… È un uomo molto accogliente con tutti e con tutte e dunque eravamo io lui e altre”, ha raccontato l’attrice a “Vieni da me”. Nancy Brilli e Massimo Ghini sono rimasti in ottimi rapporti: nelle scorse settimane l’ex moglie si è esibita per l’attore sulle note di “Roma nun fa’ la stupida stasera” durante la sorpresa organizzata nel programma “Canzone segreta”. Dal 1991 al 1994 Nancy Brilli ha avuto una relazione con il cantante Ivano Fossati.

Luca Manfredi: secondo marito di Nancy Brilli

Il secondo marito di Nancy Brilli è stato Luca Manfredi, figlio del grande Nino. I due sono stati sposati dal 1997 al 2002, nel 2000 hanno avuto un figlio, Francesco. “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita. È il padre di mio figlio. La sua organizzazione familiare è la più complicata di tutte, con quattro figli da tre madri diverse. Ci vuole buone senso e buona elasticità”, ha raccontato l’attrice al sito Interviste Madyur. Secondo Nancy Brilli il suo matrimonio con Luca Manfredi è finito anche per colpa del suo “bisogno di conferme. Pretendevo cose che non poteva darmi”. Manfredi aveva diretto la moglie nel film “Grazie di tutto”, dove il marito di Nancy era interpretato da Massimo Ghini, suo ex marito. Dopo la fine del matrimonio con Manfredi, Nancy Brilli ha ha avuto una relazione di 15 anni con il chirurgo estetico Roy De Vita.

