Nancy Brilli, ex moglie Luca Manfredi/ Perchè si sono lasciati? “Pretendevo cose che non poteva darmi”

Nancy Brilli è stata sposata con Luca Manfredi dal 1997 al 2002. I due hanno anche avuto un figlio, Francesco, nato nel 2000. Intervistata dal sito Interviste Madyur, l’attrice romana ha raccontato il suo rapporto con l’ex marito, figlio di Nino Manfredi, dopo il divorzio: “Luca è una delle persone che avrò comunque sempre nella mia vita. È il padre di mio figlio. La sua organizzazione familiare è la più complicata di tutte, con quattro figli da tre madri diverse. Ci vuole buone senso e buona elasticità”. Nancy Brilli ha parlato anche della difficile separazione dal marito: “Luca e io abbiamo discusso, ma soprattutto per questioni organizzative. Sono problemi che si risolvono, basta un po’ di buon senso. Prima di tutto c’è il grandissimo amore di Luca per suo figlio, amore più che ricambiato”. L’attrice ha ammesso di aver cercato di salvare fino all’ultimo il suo matrimonio con Luca Manfredi.

Nancy Brilli: il matrimonio con Luca Manfredi e il figlio Francesco

Secondo Nancy Brilli il suo matrimonio con Luca Manfredi è finito anche per colpa del suo “bisogno di conferme. Pretendevo cose che non poteva darmi”, ha detto a Interviste Madyur. Intervistata da Quotidiano.net, la stessa Brilli aveva definito l’ex marito un “padre ideale” e “una persona seria, che rispetto moltissimo”. Ricordiamo che Luca Manfredi ha anche diretto la moglie Nancy Brilli insieme all’ex marito Massimo Ghini sul set del film “Grazie di tutto” nel 1997. Qualche settimana fa, ospite di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno“, l’attrice ha confermato di essere single dopo la fine della sua lunga relazione, durata 15 anni, con il chirurgo Roy De Vita: “Ora non sono innamorata, vorrei un amore giusto per una signora di 56 anni. Quelle cose tormentate no, grazie! Ho già dato!”.

