C’è chi vive il mondo della tv senza lasciare una traccia riconoscibile; un aspetto che non conosce Nancy Brilli che di contro vanta una impronta unica nel suo genere. Sguardo magnetico, garbo e sarcasmo che si uniscono quasi sempre nei suoi personaggi interpretati nel tempo. E nella vita, nelle interviste, sembra proprio essere così; autoironica, sicura, consapevole e senza filtri. Lo dimostra anche oggi nel salotto di Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera dove si è raccontata in maniera generale su diversi temi.

Francesco Manfredi, chi è il figlio di Nancy Brilli: "Spero che sia felice"/ "Non seguirà le mie orme"

L’intervista parte con una sorta di memorandum che Nancy Brilli, in alcuni punti, ha meglio chiarito. “Certe persone si autoeliminano dalla tua vita, basta solo saper aspettare; se poi li riconosci come rami secchi è inutile tenerli. Vanno bene per il fuoco, almeno scaldano”, l’attrice si è poi soffermata sulla frase ‘Ho perdonato chi mi ha fatto del male’. “Torniamo ad un fatto di convenienza. Covare astio ti tiene legato a cose che non vanno bene, se lasci andare una persona ti privi anche di tutto ciò che era bene o male”.

Nancy Brilli, chi sono gli ex fidanzati: da Massimo Ghini a Luca Manfredi/ "Vissuto un grande dolore"

Nancy Brilli: “Se mi fido ancora degli uomini? Di quelli di prima no…”

Non poteva chiaramente mancare qualche accenno al tema dell’amore; a tal proposito, incalzata da Francesca Fialdini a Da noi a ruota libera, Nancy Brilli ha spiegato: “Se mi fido ancora degli uomini? Di quelli di prima no, dei nuovi vediamo! Come dovrebbe essere l’uomo giusto per me? Deve essere un fidanzato Intelligente, risolto per le cose sue, simpatico e buono”.

Nancy Brilli ha poi raccontato di un aneddoto del passato, in particolare di una tendenza che ha riconosciuto come sbagliata e che dunque ha modificato. “Io ho passato tutta l’adolescenza ad essere invidiosa, oggi consiglio di lasciar perdere, è una cosa tossica; bisogna dare peso unicamente alle proprie capacità. Per me è stata una scelta, è bruttissimo essere invidiosi, ad un certo punto mi sono detta: ‘Ci provo’, sentivo grande disagio in questa cosa”.

Pupi D'Angieri, chi è il compagno di Nancy Brilli/ "Pensavo di aver chiuso con gli uomini"