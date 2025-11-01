Nancy Brilli: figlio, ex marito, mamma morta quando aveva 10 anni e malattia, endometriosi e insonnia: "Ho subìto molestie da giovane"

In coppia con Carlo Aloia a Ballando con le stelle 2025 c’è anche Nancy Brilli tra i concorrenti. L’attrice romana nello show di Rai 1 si sta facendo conoscere meglio e non si risparmia nelle confessioni come quando ha parlato della madre morta quando aveva solo 10 e del dolore fortissimo per la morte della sua amata cagnolina. Attrice di talento e raffinata e con un suo stile personalissimo e ricco di personalità Nancy è tra le protagoniste del cinema italiano. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, non sono mancati lutti e successi, alti e bassi.

Nancy Brilli, all’anagrafe Nicoletta Brilli, è nata a Roma nel 1964 ma la perdita della madre, avvenuta quando era aveva solo dieci anni, ha influenzato profondamente la sua vita. Il rapporto con il padre rimasto vedovo, è stato segnato da incomprensioni e incomunicabilità che hanno obbligato la Brilli a confrontarsi con il suo dolore e con la mancanza di presenza paterna durante la sua crescita. Infatti l’attrice è stata cresciuta da nonna Isoina, figura algida e austera che considerava le femmine come persone di Serie B. Ampio spazio hanno avuto le storia d’amore nella sua vita. Dall’unione con Luca Manfredi, ex marito di Nancy Brilli, è nato il suo primo e unico figlio, Francesco per la quale spera di essere una ‘mamma mamma e non una mamma amica’.

Malattia di Nancy Brilli: endometriosi e insonnia, e le molestie subite sul set

Ha più volte parlato della sua malattia Nancy Brilli a 30 scopre di avere l’endometriosi, una malattia ginecologica debilitante che l’ha costretta ad affrontare ben 8 operazioni chirurgiche, inclusa la rimozione di utero, tube e ovaio. Di recente ha invece confessato di soffrire di insonnia e di non essere in grado di dormire più di due ore di seguito a notte: “Le ho provate tutte, tutte, veramente tutte. Purtroppo non ho trovato nulla, se non farmaci, che mi facciano dormire. Ma anche quelli adesso non durano tutta la notte.”

In passato, inoltre, Nancy Brilli ha confessato di aver subìto delle molestie in giovane età quando aveva solo 23 anni: “Anni fa, ho subito molestie su un set. Mi sono vergognata di dirlo a Massimo Ghini, mio marito dell’epoca. Mi ha ferito molto questa cosa, lavoravo e poi mi chiudevo nella roulotte.” Oggi a 61 anni nancy Brilli è pronta per un nuovo capitolo della sua vita come concorrente di Ballando con le stelle 2025.