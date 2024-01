Nancy Brilli frecciata a Chiara Ferragni? “Beneficenza per me si fa gratis”/ “Non voglio fare polemica ma…”

Nancy Brilli lania una frecciata a Chiara Ferragni? “La beneficenza si fa gratis”

Ospite nella puntata di oggi di Da noi a ruota libera, Nancy Brilli si è raccontata a 360° parlando della sua carriera, dagli esordi fino ad ora, della sua vita privata e dell’amore per il figlio. Durante la chiacchierata con Francesca Fialdini, però, sembrerebbe che Nancy Brilli ha lanciato una frecciatina a Chiara Ferragni. L’influencer ed imprenditrice digitale, infatti, in questi mesi è al centro della bufera per il caso dell’ambigua beneficenza con i Pandoro Balocco è infatti indagata per truffa aggravata.

Ebbene, Nancy Brilli a Da noi a ruota libera parlando della sua battaglia al fianco di associazioni che sono a difesa delle donne e sottolineando che da anni sponsorizza il numero del centro antiviolenza 1522 a cui tutte le donne vittime di abusi e violenze possono rivolgersi ha chiarito il suo punto di vista rivolgendosi a Francesca Fialdini: “Permettimi di ricordare il numero antiviolenza 1522 recentemente ho fatto una campagna in cui sponsorizzavo, questa campagna gratis è perché la beneficenza di fa gratis per me.”

Da noi a ruota libera, Nancy Brilli critica Chiara Ferragni?: “Non voglio fare polemica ma la beneficenza si fa gratis”

Nancy Brilli da anni è al fianco di associazioni che si occupano di lotta alla violenza sulle donne. Ospite a Da noi a ruota libera da Francesca Fialdini ha confessato che anni fa per salvare un’amica da un uomo violento ha preso una pizza in faccia ed una scarica di botte. L’attrice da anni sponsorizza anche i centri a cui ci si può rivolgere se si è vittime ed ha voluto precisare che presta la sua immagine a questa battaglia gratis: “Non voglio fare polemica ma la beneficenza si fa gratis”

Nancy Brilli non ha nominato direttamente Chiara Ferragni ma la frecciatina è sembrata rivolta a lei visto il periodo. L’influencer, infatti, continua ad essere al centro della cronaca a causa delle varie collaborazioni che in questi giorni stanno saltando che rendono ancora più delicata e difficile la sua situazione e rendono il modo di fare beneficenza dell’imprenditrice ed il suo team non molto chiaro.











