Nancy Brilli furiosa sui social/ “Ho preso una decisione drastica”

Nancy Brilli è furiosa, non c’è altro da aggiungere. A meno che la notte non le abbia portato consiglio permettendole di dimenticare quello che è successo sembra proprio che nelle prossime ore ne vedremo delle belle. L’allarme social è arrivato nella tarda serata di ieri quando l’attrice ha scritto su Instagram: “Ho preso una decisione drastica. Ci dormo su”. Insieme alla didascalia non ha pubblicato un suo selfie o una sua foto bensì una frase che parla di pazienza e di come questa, una volta finita, non sia più possibile ricostruirla. Qualcuno ha abusato della sua fiducia e lei, dopo aver perdonato tante volte, ha deciso di sparire e di non tornare più indietro a meno che la notte non le abbia permesso di ripensarci. Sarà davvero così? Al momento l’attrice non ha fatto sapere altro ma spiando nelle sue storie in molti sono pronti a scommettere che è successo qualcosa proprio in una serata importante.

NANCY BRILLI FURIOSA SUI SOCIAL

Nancy Brilli si è preparata molto per partecipare alla presentazione di C’era una volta Hollywood al cinema Adriano di Roma e, una volta pronta, ha girato un paio di storie lasciando intendere che lei è sempre puntuale ma poi arriva in ritardo per colpa degli altri. Già nelle sue ultime due storie è apparsa un po’ seccata e nervosa, la frase può essere ricondotta proprio alla serata di ieri sera e al suo possibile accompagnatore o accompagnatrice? Nancy Brilli non fa nomi e non spiega altro anche se ai fan è bastata questa piccola frase per schierarsi subito dalla sua parte dandole ragione. La fiducia è sicuramente una cosa importante e non è detto che la si debba dare sempre e all’infinito, anzi. Come andrà a finire questa tempesta nel cuore dell’attrice? Quale sarà questa decisione drastica?

