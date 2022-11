Nancy Brilli: “Gamba rotta a Fossati? Esagerazione”/ “Ex marito Elena Sofia Ricci…”

Nancy Brilli: “A Paolo Virzì ho dato uno schiaffo”

Nel corso dell’intervista a “Belve”, Nancy Brilli racconta il litigio con Ivano Fossati, con cui ha avuto una relazione dal 1991 al 1994. Si diceva che lei gli avesse rotto una gamba ma l’attrice ha spiegato che si tratta di un’esagerazione: “Intanto non ho cominciato io e poi rotto è un’esagerazione. Gli ho dato un calcio forte. Niente di ospedaliero”.

E sullo schiaffo a Paolo Virzì, invece, rivela: “Paolo era stato tanto tempo a casa mia a scrivere questo film. Poi è sparito. Mi scrisse una lettera dicendomi che una che vuole andare da Pippo Baudo vestita da sera non era credibile in un ruolo di operaia. Gli ho detto ‘Vieni qua e me lo dici in faccia’. Di fatto abbiamo litigato. Gli ho dato uno schiaffo. Non ci siamo mai più chiariti. Disse che avrebbe scritto per me un ruolo da folletto spiritoso o spia internazionale. Ancora sto aspettando” afferma.

Nancy Brilli ha avuto una brevissima frequentazione anche con Luca Damiani, ex marito di Elena Sofia Ricci. Questo ha portato alla rottura e ad un litigio con l’attrice. Francesca Fagnani chiede: “Non vi siete amate perché lei aveva una frequentazione con suo marito…” ma Nancy ci tiene a specificare: “Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra, non era vero che era la mia migliore amica e poi ho chiesto scusa”.

Elena Sofia Ricci, invece, aveva rivelato: “Nancy veniva a fare l’amica e ascoltava le mie pene d’amore, parlandomi di un misterioso fidanzato, che solo dopo ho scoperto essere il mio ex marito”. Una versione che dunque, a detta di Nancy Brilli, non sarebbe affatto vera.

