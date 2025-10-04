Nancy Brilli ha un nuovo compagno? Dagli ex mariti al gossip su un nuovo fidanzato: l'attrice rompe il silenzio e svela la verità

Ex fidanzati ed ex mariti di Nancy Brilli: la vita privata della concorrente di Ballando con le stelle 2025

Alla soglia dei 60 anni, Nancy Brilli ha deciso di mettersi in gioco scendendo in pista a Ballando con le stelle 2025. Attrice talentuosa e raffinata nello show di ballo di Rai1 condotto da Milly Carlucci fa coppia con Carlo Aloia ma nella sua vita privata ha un nuovo amore? Chi è il nuovo compagno di Nancy Brilli? L’attrice ha alle spalle delle lunghe e travagliate storie sentimentali ma oggi, a quanto pare e soprattutto a quanto da lei dichiarato, non ha un nuovo amore.

Francesco Manfredi, chi è il figlio di Nancy Brilli/ "Testardo come me, tra noi un grandissimo amore"

Nella sua vita sentimentale l’attrice ha avuto molte relazioni importanti. Due sono gli ex mariti di Nancy Brilli ed entrambi attori Massimo Ghini e Luca Manfredi. Con il primo è stata sposata dal 1987 al 1990 mentre il secondo dal 1997 al 2002. Nancy e Luca hanno avuto anche un figlio, Francesco, nato nel 2000. Finito il matrimonio Nancy ha avuto una lunga relazione con il chirurgo plastico Roy De Vita durata più di 15 anni. Di recente Nancy Brilli ha avuto un nuovo compagno, Nunzio Pupi D’Angeri ma la loro storia è finita pochi mesi fa.



Belen Rodriguez ha un nuovo fidanzato?/ “Pronta a svelare il nuovo amore” i rumor su Stefano Clusoni

Chi è il nuovo compagno di Nancy Brilli? L’attrice rompe il silenzio: “Ho tanti spasimanti ma sono sola”

L’attrice e concorrente di Ballando con le stelle 2025 ha un nuovo fidanzato? E nel caso chi è il nuovo compagno di Nancy Brilli? In un’intervista concessa a Gente nel luglio scorso la Brilli ha ammesso di essere single: “Ho spasimanti, sì, ma sono sola. In questi anni di singletudine, in cui ho avuto frequentazioni, sono rimasta molto stupita dalla quantità di uomini sposati che ci provano. Lo trovo di una tristezza. Non andrei mai con un uomo impegnato con un’alta” Tuttavia non ha perso le speranze di incontrare l’uomo della sua vita: “Lo vorrei, ma non cerco un fidanzato a tutti i costi. (…) Ora ho trovato l’equilibrio e sto bene. E sono selettiva. Vorrei accanto un uomo risolto, libero, che tifa per me perché prima è capitato che, dopo un po’, la competizione arrivasse in automatico. Spesso mi è stato chiesto di lasciare il lavoro…”.