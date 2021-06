Nancy Brilli, il rapporto con la Ares di Alberto Tarallo/ “Sono stata eliminata da un giorno all’altro”

Nancy Brilli ospite della nuova puntata di Verissimo Le Storie si è raccontata a cuore aperto: dall’amore finito per Roy De Vita alla collaborazione di lavoro con la casa di produzione Ares di Alberto Tarallo finita su tutte le pagine dei giornali dopo le scottanti rivelazioni di Adua Del Vesco all’interno della casa del Grande Fratello Vip. L’attrice in passato ha lavorato diverse volte con la Ares, ma qualcosa ad un certo punto è cambiato. “Con loro ho fatto dei bellissimi lavori di successo, però, a un certo punto si dev’essere rotto qualcosa. Ad un certo momento ho completamente smesso di lavorare senza sapere il perché” – racconta la Brilli a Silvia Toffanin.

L’attrice, infatti, improvvisamente riceve una comunicazione via fax in cui la Ares Film interrompeva qualsiasi tipo di collaborazione con lei. Una vera sorpresa per l’attrice che racconta: “una sera mi è arrivato un fax che recitava così ‘Siccome lei non ha accettato non farà il prossimo film con noi’. Non ho mai capito cosa non avessi accettato. Ho cercato spiegazioni e credo che mi abbiano fatto fuori. Ci ho sofferto tanto ma oggi me ne sono fatta una ragione”.

Nancy Brilli: “Ares Film? C’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara”

Nancy Brilli non nasconde di essere rimasta molto male per il trattamento della Ares Film di Alberto Tarallo nei suoi confronti. “Sono stata eliminata da un giorno all’altro” – ha detto l’attrice peraltro senza un motivo chiaro nonostante i lavori realizzati con Alberto Tarallo e Teodosio Losito fossero stati di grande successo di pubblico. La Brilli però non annovera queste collaborazioni tra le più serene della sua vita di attrice visto che sempre a Verissimo ha aggiunto: “nella Ares c’erano persone che non mi piacevano, la gestione non era chiara” – rivelando anche che ad un certo punto le è stato chiesto di fingere un fidanzamento.

Un copione già sentito visto che anche Adua Del Vesco e Gabriel Garko hanno finto una storia proprio per consiglio della Ares. “Mi è stato consigliato di fidanzarmi con un’attore. Non mi è parso il caso” ha detto la Brilli che ha rifiutato la cosa senza troppi giri di parole!



