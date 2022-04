Nancy Brilli/ “In Sudafrica ho fatto la baby-sitter di Gigi Proietti…”

Nancy Brilli tra i tanti ospiti della puntata odierna di Dedicato. La celebre attrice è intervenuta per parlare del suo legame con i fratelli Vanzina, ma non solo. Il sodalizio con Carlo e Enrico risale al 2002, al film Febbre da cavallo – La mandrakata: “E’ stato molto divertente. Io sono molto grata ai fratelli Vanzina, perché non mi hanno scelta come attrice decorativa, ma come attrice che porta avanti la storia”.

Nancy Brilli ha voluto mettere in risalto le grandi qualità dei fratelli Vanzina, con Enrico sceneggiatore e Carlo regista: “Era molto divertente perché era tutto molto scritto, ma su quella scrittura si poteva improvvisare per quanto era forte. Se hai un binario che funziona molto bene, si può improvvisare: i loro film sono scritti bene. Carlo è stato un grandissimo regista tecnico, credo sia l’unico in grado di rispettare il programma dal primo all’ultimo giorno di girato”.

NANCY BRILLI OSPITE A DEDICATO

Nell’arco della sua carriera, Nancy Brilli ha girato quattro film con i Vanzina e ha rivelato un divertente retroscena legato a Gigi Proietti: “La mandrakata mi è piaciuto moltissimo, mi è piaciuto molto farlo e mi è piaciuto molto il personaggio. Poi mi è piaciuto La vita è una cosa meravigliosa. Abbiamo fatto un bellissimo viaggio in Sudafrica dove ho praticamente fatto la baby-sitter di Gigi Proietti, perché si perdeva tutto (ride, ndr)”. Nancy Brilli ora è protagonista a teatro con lo spettacolo “Manola”, al fianco di Chiara Noschese: “È la storia di due sorelle che si detestano da prima ancora da nascere, iniziano già a litigare nella pancia della madre. Si raccontano con grande veemenza questa Manola, che non sappiamo chi sia. Loro continuamente richiedono la sua attenzione e vogliono avere ragione di volta in volta. È molto divertente e anche emozionante, Chiara è una compagna di lavoro fantastica”.

