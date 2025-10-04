Lutto per Nancy Brilli durante la sua avventura a Ballando con le stelle 2025: è morta la sua cagnolina Margot. Lo straziante racconto

Non è stata una settimana facile per Nancy Brilli quella a Ballando con le stelle 2025, e non per le prove e i passi di danza. Durante il filmato che ha anticipato la sua seconda esibizione in pista, Nancy ha rivelato al suo maestro Carlo Aloia, di aver subito poche ore prima un grave lutto: la sua cagnolina Margot è morta.

“Ieri sera stava malissimo, si è svegliata tante volte, piangeva… stamattina l’ho lavata tutta quanta e siamo andati dalla veterinaria”, ha raccontato l’attrice, svelando di aver quindi saputo che era arrivata l’ora della sua cagnolina. “L’ho accompagnata fino alla fine. Margot ora sta nel paradiso dei cani buoni”, ha aggiunto, in lacrime, Brilli.

Nancy Brilli in scena a Ballando con le stelle 2025 dopo la morte della sua cagnolina Margot: i complimenti di Matano e Carlucci

Un dolore che non ha però messo uno stop alla sua avventura a Ballando con le stelle 2025: “Siccome noi di lavoro facciamo questo, si cancella l’emozione e lavoriamo e si va in scena. The show must go on”, ha concluso. In studio, dopo la sua esibizione, Alberto Matano è stato il primo a complimentarsi con lei: “Solo una professionista riesce a mantenere la professionalità di fronte a una perdita come questa.” Milly Carlucci ha fatto lo stesso, sottolineando la serietà e l’impegno della concorrente: “È arrivata qui dei giorni che era davvero devastata, ma con tutto questo, lei si è buttata a capofitto ed è andata.”

