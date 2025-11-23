Nancy Brilli eliminata a Ballando con le stelle 2025, omaggio Ornella Vanoni non basta, Selvaggia Lucarelli profetica: "Tocca a te uscire"

Nancy Brilli omaggia Ornella Vanoni a Ballando con le stelle 2025: “Sua morte mi ha gelata”

Demoralizzata e demotivata dai giudizi sempre sprezzanti della giuria e dai voti eccessivamente bassi, Nancy Brilli a Ballando con le stelle insieme al suo nuovo maestro Filippo Zara si è cimentata in una Samba sulle note di La voglia, la pazzia di Ornella Vanoni morta improvvisamente ieri sera, un omaggio alla grande artista. Subito dopo anche Milly Carlucci ha omaggiato Ornella Vanoni: “Certi personaggi non ci lasciano perché l’arte che ci lasciano è eterna” “Sono rimasta gelata quando ieri ho saputo della sua morte” ha ammesso Nancy.

Dopo l’omaggio si passa ai giudizi della giuria su Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025. Si parte con Ivan Zazzaroni che apprezza molto il suo atteggiamento e la coreografia ma alcuni passi non erano fatti bene. Anche Fabio Canino concorda con Ivan mentre Carolyn Smith ha elogiato lo spirito entusiasta e divertito con cui ha affrontato la Samba ma per andare avanti ci vuole qualcosa di più. Si passa poi alle note dolenti di Selvaggia Lucarelli.



Nancy Brilli eliminata da Ballando con le stelle 2025, stroncata dalla giuria: Selvaggia Lucarelli profetica

A dare la mazzata definitiva a Nancy Brilli a Ballando con le stelle 2025 è stata Selvaggia Lucarelli: “C’era molto incoscienza e pochissima allegria, era davvero brutto…” “Selvaggia quanto rompi! Che non ci fosse allegria no, non lo accetto hai detto una boiata.” l’ha interrotta spazientita Nancy. Selvaggia Lucarelli ha rincarato: “Gli errori erano evidenti ma la cosa stupefacente è che non riesce ad essere costante perché pensavo stessi migliorando ma poi ripiombi nella zona grigia da cui poi non esci più perché poi cominciano ad uscire gli ultimi ed inevitabilmente tocca a te.” Per Guillermo Mariotto non era una performance adatta al percorso fatto, sembrava un’esibizione adatta alla prima puntata. Ed alla fine la giuria si è dimostrata profetica perché Nancy Brilli è stata eliminata da Ballando con le stelle 2025